Заканчивается период ретро Меркурия, и тема вовлечения Беларуси в войну против Украины снова активно обговаривается в СМИ.

Наиболее напряженный период для вторжения — с 1 по 9 октября, убеждена астролог Елена Кравченко.

Ретроградный Плутон разворачивается в прямое движение, а это всегда активизация важных мировых процессов, связанных с военной тематикой/революциями/эскалациями/властными перестройками. Возрастает вероятность опасных сценариев, сильных боев.

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По словам астролога, это общая тенденция, но нужно еще анализировать в контексте карты Украины. Ведь, например, на прошлом развороте Плутона нам подписали ленд-лиз. На этом развороте — скорее всего, нас ждет не эскалация, а дальше будут решаться уже конкретные поставки по ленд-лизу.

— Учитывая карту собственно Украины и президента Владимира Зеленского (поскольку выдающиеся события для страны всегда отражаются в карте главы государства), я наоборот вижу зарубежную помощь, а не эскалацию, — говорит астролог Кравченко.

Конфронтация с соседями в карте есть, но это давний аспект и проигрался он как раз вторжением РФ, а не Беларуси.

Это, вероятно, психологические маневры/болтовня. Период с 1 по 9 октября не является ярко выраженным, но возможность есть. В то же время астролог подчеркивает — речь идет именно о привлечении белорусских Вооруженных сил.