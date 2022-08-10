Таролог Людмила Хомутовська сказала, чи буде вибух на Запорізькій АЕС і чого варто чекати персоналу станції, який тримають у заручниках.

За словами таролога, вона не може точно відповісти на це запитання, проте провокації з боку російських окупантів будуть ще не раз.

– Цю ситуацію залагодять та знімуть напругу з РФ у цьому питанні, – зазначила Людмила.

Хомутовська сказала, що персонал звільнять, однак буде кілька смертей.

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– Бачу, що не всі доживуть до визволення, але це менша частина персоналу. Хтось помре, – наголосила таролог.

Розповіла Людмила, чи зможуть російські окупанти справді залишити Південь без світла.

– Такий план є, є і такий, щоби торгувати нашою електроенергією. Вони навіть почнуть його реалізовувати, але вдіяти нічого не зможуть, – зазначила таролог.

Раніше Людмила Хомутовська сказала, коли закінчиться війна в Україні. Вона називала найгарячіші місяці на шляху до перемоги і зазначила, що завершиться все в 2023 році.