Таролог Людмила Хомутовская сказала, будет ли взрыв на Запорожской АЭС и чего ожидать персоналу станции, который держат в заложниках.

По словам таролога, она не может точно ответить на этот вопрос, однако провокации со стороны российских оккупантов будут еще не раз.

— Эту ситуацию уладят и снимут напряжение с РФ в этом вопросе, — отметила Людмила.

Хомутовская сказала, персонал освободят, однако будет несколько смертей.

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— Вижу, что не все доживут до освобождения, но это меньшая часть персонала. Кто-то умрет, — подчеркнула таролог.

Рассказала Людмила, смогут ли российские оккупанты действительно оставить Юг без света.

— Такой план есть, есть и такой, чтобы торговать нашей электроэнергией. Они даже начнут его реализовывать, но сделать ничего не смогут, — отметила таролог.

Ранее Людмила Хомутовская сказала, когда закончится война в Украине. Она называла самые горячие месяцы на пути к победе и отметила, что завершится все в 2023 году.