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Дороги сюди сповільнюються: таролог розповів, чи буде повторний наступ на Київ

8 Серпня 2022, 15:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Таролог

Нумеролог Владислав Грицай та таролог Костянтин Дяченко за допомогою карт таро дізналися ймовірність повторного нападу на Київ.

– Розклад показав, що нам не варто розраховувати, що вони думатимуть про повторний наступ на столицю. Вибору у наш бік не буде. Також можемо бачити, що дороги сюди сповільнюються.

На думку астрологів, це пов’язано з нашою новою зброєю, яка захищає небо. Швидше за все, вони націлені на правий берег столиці, але це дуже малоймовірно. Карти показали, що йдеться про плани, які не мають на увазі активних дій.

– Звичайно, десь там у далеких планах є думки про напад на Київ, але очевидно, що поки що це не є пріоритетом ворога. Є у РФ установка, що керівництво потім повернеться до цього питання. Чудовий розклад, я гадаю, що Київ під захистом.

Зараз дивляться

Українці вміють не лише захищатися, а й забирати по праву своє – раніше тарологи розповіли, коли ЗСУ підуть у контрнаступ. Як виявилося, це станеться дуже скоро. Поки не вся техніка є для цієї операції, але відповідний настрій у наших захисників вже є.

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