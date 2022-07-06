Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Астрологія

Коли закінчиться війна в Україні: таролог назвала найгарячіші місяці на шляху до перемоги

6 Липня 2022, 18:00
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коли закінчиться війна в Україні: таролог назвала найгарячіші місяці на шляху до перемоги
Джерело: Pixabay

Коли закінчиться війна в Україні та як розвиватимуться події по місяцях – прогноз на картах таро зробила Людмила Хомутовська.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, війна в Україні завершиться у 2023 році. Таролог Хомутовська погоджується із цим прогнозом і зауважує, що такий варіант розвитку подій можливий за умов повернення Україною Криму.

Великі успіхи Україна матиме вже в серпні, саме тоді, на думку, Хомутовської, станеться переломний момент війни.

Зараз дивляться

– Якщо дивитися по місяцях, то в липні ми будемо щось повертати. Серпень і вересень – місяці основних боїв. У жовтні та листопаді все стихає, буде менше бойових дій, можливі диверсійні роботи. Друга половина листопада та грудень будуть активними. На січень нам випадає “зірка” – це надія. Карта означає, що ми отримаємо те, що хочемо. Тобто надія на перемогу, на закінчення війни, – зауважила таролог.

Читайте також:
Чекати недовго: таролог побачив, коли обдурені росіяни почнуть бунтиЧекати недовго: таролог побачив, коли обдурені росіяни почнуть бунти

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь