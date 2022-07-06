Коли закінчиться війна в Україні та як розвиватимуться події по місяцях – прогноз на картах таро зробила Людмила Хомутовська.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, війна в Україні завершиться у 2023 році. Таролог Хомутовська погоджується із цим прогнозом і зауважує, що такий варіант розвитку подій можливий за умов повернення Україною Криму.

Великі успіхи Україна матиме вже в серпні, саме тоді, на думку, Хомутовської, станеться переломний момент війни.

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