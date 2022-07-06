Коли закінчиться війна в Україні та як розвиватимуться події по місяцях – прогноз на картах таро зробила Людмила Хомутовська.
За словами керівника ГУР Кирила Буданова, війна в Україні завершиться у 2023 році. Таролог Хомутовська погоджується із цим прогнозом і зауважує, що такий варіант розвитку подій можливий за умов повернення Україною Криму.
Великі успіхи Україна матиме вже в серпні, саме тоді, на думку, Хомутовської, станеться переломний момент війни.
– Якщо дивитися по місяцях, то в липні ми будемо щось повертати. Серпень і вересень – місяці основних боїв. У жовтні та листопаді все стихає, буде менше бойових дій, можливі диверсійні роботи. Друга половина листопада та грудень будуть активними. На січень нам випадає “зірка” – це надія. Карта означає, що ми отримаємо те, що хочемо. Тобто надія на перемогу, на закінчення війни, – зауважила таролог.