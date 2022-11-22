Астролог Олена Кравченко розповіла, як для України пройдуть зимові свята під час війни. Впевнена, найцікавішим стане 31 uрудня.

За словами Олени, у нас буде такий кармічний період, коли ми ще більше посилимо своє почуття жертовності заради загального блага, в тому числі взаємодопомоги. Великі грошові конфігурації в цей період пройдуть на державному рівні.

– Найцікавішим для нас буде 31 грудня. О 15:45 в цей день відбувається точне повернення Плутона в те ж положення, яким воно було на початку війни. Для нас це означає схиляння з боку Росії і партнерів до переговорів із РФ. Але на нас це ніяк не відіб’ється, – зазначила астролог.

Додає, масованих ракетних атак напередодні Нового року не бачить, до того ж є якісь військові плани з нашого боку, але про них ми дізнаємося тільки після того, як все станеться.

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– 7 січня, до Різдва, для українців настане усвідомлення пройденого шляху, переоцінка цінностей, а у військовому плані для України буде якась важлива підготовка. До чого конкретно — поки не бачу, – підсумувала Олена.

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