Астролог Елена Кравченко рассказала, как для Украины пройдут зимние праздники во время войны. Уверена, самым интересным станет 31 декабря.

По словам Елены, у нас будет такой кармический период, когда мы еще больше усилим свое чувство жертвенности ради общего блага, в том числе взаимопомощи. Большие денежные конфигурации в этот период пройдут на государственном уровне.

— Самым интересным для нас будет 31 декабря. В 15:45 в этот день происходит точное возвращение Плутона в то же положение, каким оно было в начале войны. Для нас это означает склонение со стороны России и партнеров к переговорам с РФ. Но на нас это никак не отразится, — отметила астролог.

Добавляет, массированных ракетных атак накануне Нового года не видит, к тому же есть какие-то военные планы с нашей стороны, но о них мы узнаем только после того, как все произойдет

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— 7 января, к Рождеству, для украинцев наступит осознание пройденного пути, переоценка ценностей, а в военном плане для Украины будет какая-то важная подготовка. К чему конкретно — пока не вижу, — подытожила Елена.

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