Гороскоп на 25 березня 2023 року радить у першій половині дня (до 12:52) спрямувати енергію на контрольовану руйнацію, наприклад, руйнування безладу, бруду, непотрібних речей у нашому помешканні.

У другій половині дня є ймовірність конфлікту “батьків і дітей”.

За прогнозом університету Нікіфорових, напруження може виникнути з будь-якого боку – як у спілкуванні з дітьми, так і з батьками. Пам’ятайте про цей момент і наберіться терпіння.

Знайдіть час для медитацій, ресурсної самотності, наприклад читання або перегляду фільму, прогулянки у тиші в місті чи поза його межами без гаджетів.

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Згідно з гороскопом на 25.03.2023, у цей день:

сприятливо до 12:52 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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