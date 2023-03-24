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Наберіться терпіння: гороскоп на 25 березня 2023 року

24 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 березня 2023 року радить у першій половині дня (до 12:52) спрямувати енергію на контрольовану руйнацію, наприклад, руйнування безладу, бруду, непотрібних речей у нашому помешканні.

У другій половині дня є ймовірність конфлікту “батьків і дітей”.

За прогнозом університету Нікіфорових, напруження може виникнути з будь-якого боку – як у спілкуванні з дітьми, так і з батьками. Пам’ятайте про цей момент і наберіться терпіння.

Знайдіть час для медитацій, ресурсної самотності, наприклад читання або перегляду фільму, прогулянки у тиші в місті чи поза його межами без гаджетів.

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Згідно з гороскопом на 25.03.2023, у цей день:

  • сприятливо до 12:52 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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