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М’яко відстоюйте свої межі: гороскоп на 9 липня 2023 року

8 Липня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 липня 2023 року радить використати час із 06:21 до 12:11 для важливих і довготривалих справ. Особливо якщо ви вже пробували раніше, але у вас не вийшло.

За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати незгоди та сперечання зі старшим поколінням. Не намагайтеся переконати їх та стояти на своєму, але й не погоджуйтеся з ними в усьому. М’яко відстоюйте свої межі.

Гарний момент, щоб зустрітися з друзями та бути центром загальної уваги. Або навпаки, наповнюйтеся завдяки ресурсній самотності – прогулянкам, читанню книг, перегляду фільмів.

Згідно з гороскопом на 09.07.2023, у цей день:

  • сприятливо з 06:21 до 12:11 – розпочинати подорож;
  • можна з 12:11 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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