Гороскоп на 9 липня 2023 року радить використати час із 06:21 до 12:11 для важливих і довготривалих справ. Особливо якщо ви вже пробували раніше, але у вас не вийшло.
За прогнозом університету Нікіфорових, можуть виникати незгоди та сперечання зі старшим поколінням. Не намагайтеся переконати їх та стояти на своєму, але й не погоджуйтеся з ними в усьому. М’яко відстоюйте свої межі.
Гарний момент, щоб зустрітися з друзями та бути центром загальної уваги. Або навпаки, наповнюйтеся завдяки ресурсній самотності – прогулянкам, читанню книг, перегляду фільмів.
Згідно з гороскопом на 09.07.2023, у цей день:
- сприятливо з 06:21 до 12:11 – розпочинати подорож;
- можна з 12:11 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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