Гороскоп на 9 июля 2023 года советует использовать время с 06:21 до 12:11 для важных и долговременных дел. Особенно если вы уже пробовали раньше, но у вас не получилось.

По прогнозу университета Никифоровых, могут возникать разногласия и споры со старшим поколением. Не пытайтесь переубедить их и стоять на своем, но и не соглашайтесь с ними во всем. Мягко отстаивайте свои границы.

Хороший момент, чтобы встретиться с друзьями и быть центром всеобщего внимания. Или наоборот, наполняйтесь благодаря ресурсному одиночеству — прогулкам, чтению книг, просмотру фильмов.

Согласно гороскопу на 09.07.2023, в этот день:

благоприятно с 06:21 до 12:11 — начинать путешествие;

можно с 12:11 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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