Список найбагатших знаків зодіаку, до яких найбільше прихильні фінансова удача та успіх, склав відомий маг, некромант та учасник міжнародної Битви екстрасенсів 21 сезону Віктор Литовський.

Почесне п’яте місце посідають представники, що народилися під знаком Козерога. Вони відрізняються від інших самодисципліною, амбітністю, організованістю. У всіх справах вони хочуть бути кращими за інших – така мотивація допомагає здобути успіх у справах, піднятися кар’єрними сходами і звичайно ж приносить приємні плоди у вигляді хорошого та високого заробітку.

Найбільший ворог Козерога – поспіх. Адже всі чудово знають мудру приказку Поспішиш, людей насмішиш. Тому до успіху вони йдуть упевнено та завжди обдумано ухвалюють свої рішення. Також Козероги дуже гарні керівники, лідери, вони вміють організувати будь-яку справу та вести людей за собою.

Четверте місце посідають представники знаку зодіаку Рак. Вони з юнацтва освоюють мистецтво накопичення. Дотримуються принципу Або багато заробляти, або мало витрачати. Але не завжди в них виходить мало витрачати і тому багато доводиться працювати, що приносить їм високий капітал.

Раки прагнуть жити у безпеці, хочуть бути впевненими у завтрашньому дні, бути захищеними. Завдяки економії та раціональній витраті коштів, Раки досягають фінансового благополуччя. Їм будь-яка професія під силу, вони завжди викладаються на повну силу.

Близнюки посідають почесне третє місце завдяки активності та заповзятливості. Вони дуже темпераментні, імпульсивні, будь-яка вершина їм підкориться. Близнюкам із молодості дуже важко визначитися з професією, напрямком у бізнесі тощо. Для них найголовніше, щоб справа, якою вони займалися, приносила не лише дохід, а й задоволення, інтерес. Адже якщо робота приноситиме їм задоволення, вони будуть ще активнішими.

Єдине, чого варто побоюватись Близнюкам, це їх риси ризикованості. Адже будь-якої миті можна втратити все, що такими зусиллями було надбано. Ідіть по життю впевнено і намагайтеся не повертати з наміченого шляху.

Для багатьох не секрет, що представники знаку зодіаку Тельці дуже вперті, завжди йдуть до поставлених цілей. Вони не бояться роботи, відповідальні, виконавчі та дуже амбітні люди. Піднімаючись кар’єрними сходами вони можуть переступати відразу через кілька сходинок.

Найголовніше для Тельців при здійсненні стрибка – максимально добре зважити, проаналізувати та ухвалити правильне рішення. Їхня головна мета в житті – це стабільність, щоб сім’я жила в достатку та безпеці.

І нарешті на першому місці Водолії. Вони не завжди люблять свою роботу, але для благополуччя своєї сім’ї заплющують очі та викладаються на повну. Обіймаючи керівну посаду, представники цього знака дуже наполегливі та вимогливі до своїх підлеглих. Вони завжди доводять будь-яку справу до кінця і ніколи не залишають на потім роботу, яку можна зробити зараз.

У Водоліїв добре розвинена інтуїція, що дозволяє їм у потрібний момент заробити багато грошей. У них дуже багато якостей, які допомагають досягти великих успіхів.