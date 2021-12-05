Список самых богатых знаков зодиака, к которым более всего благосклонна финансовая удача и успех, составил известный маг, некромант и участник международной Битвы экстрасенсов 21 сезона Виктор Литовский.

Почетное пятое место занимают представители, которые родились под знаком Козерога. Они отличаются от других самодисциплиной, амбициозностью, организованностью. Во всех делах они хотят быть лучше других — такая мотивация помогает одержать успех, подняться по карьерной лестнице и конечно же приносит приятные плоды в виде хорошего и высокого заработка.

Самый большой враг Козерога — спешка. Ведь все прекрасно знают мудрую поговорку Поспешишь, людей насмешишь. Поэтому к успеху они идут уверенно и всегда обдумано принимают свои решения. Также Козероги очень хорошие руководители, лидеры, они умеют организовать любое дело и вести людей за собой.

Четвертое место занимают представители знака зодиака Рак. Они с молода осваивают искусство накопления. Придерживаются принципа Либо много зарабатывать, либо мало тратить. Но не всегда у них получается мало тратить и поэтому приходится много работать, что приносит им значительно высокий капитал.

Раки стремятся жить в безопасности, хотят быть уверенными в завтрашнем дне, быть защищенными. Благодаря экономии и рациональному расходу средств, Раки достигают финансового благополучия. Им любая профессия по плечу, они всегда выкладываются на полную силу.

Близнецы занимают почетное третье место благодаря активности и предприимчивости. Они очень темпераментны, импульсивны, любая вершина ими будет покорена. Близнецам с молодости очень трудно определится с профессией, направлением в бизнесе и т.д. Для них самое главное, чтобы дело, которым они занимались, приносило не только доход, но и удовольствие, интерес. Ведь если работа будет приносить им удовольствие, они будут еще более активны.

Единственное, чего стоит опасаться Близнецам, это их черты рискованности. Ведь в любой момент можно потерять все, что такими усилиями было приобретено. Идите по жизни уверено и старайтесь не сворачивать с намеченного пути.

Для многих не секрет, что представители знака зодиака Тельцы очень упертые, всегда идут к своим поставленным целям, они не боятся работы, ответственные, исполнительные и очень амбициозные люди. Поднимаясь по карьерной лестнице они могут перешагивать сразу через несколько ступенек.

Самое главное для Тельцов при осуществлении прыжка — максимально хорошо все взвесить, проанализировать и принять правильное решение. Их главная цель в жизни – это стабильность, чтобы семья жила в достатке и безопасности.

И наконец-то на первом месте Водолеи. Они не всегда любят свою работу, но для благополучия своей семьи закрывают глаза и выкладываются по полной. Занимая руководящую должность, представители этого знака очень настойчивы и требовательны к своим подчиненным. Они всегда доводят любое дело до конца и никогда не оставляют на потом работу, которую можно сделать сейчас.

У Водолеев хорошо развита интуиция, что позволяет им в нужный момент заработать много денег. У них очень много качеств, которые помогают добиться больших успехов.