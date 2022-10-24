Молодик: гороскоп на 25 жовтня 2022 для всіх знаків зодіаку

Молодик — вдалий час для початку нових справ. У цей період багато представників зодіакальних сузір’їв зможуть вдало впоратися з поставленими завданнями. Головне – не відкладати їх на потім.

Ексклюзивний гороскоп на Молодик 25 жовтня для Фактів ICTV склала ясновидиця, переможниця Битви екстрасенсів в Україні Жаля Алекперова.

Овни

Розташування небесних тіл обіцяє Овнам покращення фінансового добробуту. Представники знака можуть одержати вигідні пропозиції. Але водночас ухвалювати рішення варто швидко. Інакше можете прогаяти свій шанс.

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Тельці

Представники знака в цей час зможуть розв’язати питання, які довго відкладали на потім через різні перепони на своєму шляху. Зараз успіх буде на вашому боці. Але у сфері особистих відносин варто бути стриманішим. Надмірний натиск із вашого боку може спричинити конфлікти з коханою людиною.

Близнюки

Молодик – час нових відкриттів для Близнюків. Представники знака зможуть знайти вдалі шанси там, де раніше бачили лише перешкоди. При цьому в любовній сфері зірки також обіцяють позитивні зміни. Ви легко зможете залагодити давні суперечки та розбіжності з партнером.

Раки

У цей час Ракам варто триматися подалі від тих, хто намагається вселити їм невпевненість у власних силах. Тому що внутрішні сумніви та нерішучість — головні перешкоди на шляху до успіху в цей період. Порада зірок – прислухатися до своєї інтуїції та з оптимізмом дивитися на світ. У вас все вийде!

Леви

Не варто поспішати в ухваленні рішень, пов’язаних із фінансами. Зараз є великий ризик невдалих капіталовкладень і фінансових втрат. У сфері особистих стосунків зірки обіцяють самотнім серцям романтичні знайомства! Будьте напоготові – цілком можливо, що ви зустрінете своє кохання.

Діви

У цей час у Дів є всі шанси помітно просунутися вперед кар’єрними сходами. Ваші успіхи помітять. Головне — не боятися і сміливо заявляти про свої ідеї та амбіції.

Терези

Не варто засмучуватися, якщо у своїх починаннях ви натрапили на перешкоду. У жодному разі не відступайте. Зараз ваш успіх залежить від ваших старань. А тому лише вперед! Пам’ятайте, що ваш головний козир – завзятість!

Скорпіони

Зірки радять Скорпіонам частіше прислухатися до порад близьких людей. Не варто сприймати слова рідних як необґрунтовану критику. Найімовірніше, саме ваше оточення допоможе вам уникнути багатьох помилок і знайти найкращий спосіб досягти бажаного.

Стрільці

У цей період Стрільці зможуть віднайти внутрішній баланс та абстрагуватися від зовнішніх факторів, що зазвичай відволікають. Такий підхід допоможе сконцентруватися на максимально швидкому досягненні мети. Головне – не забувати про своє здоров’я. Є великий ризик загострення хронічних недуг.

Козероги

Будьте уважними та не поспішайте! У цей період є велика ймовірність припуститися помилки через свою розсіяність. А тому намагайтеся дотримуватися принципу “сім разів відміряй, один раз відріж”.

Водолії

Період молодика для Водоліїв – час для творчості. Натхнення супроводжуватиме їх у всіх починаннях. А тому навіть до найбільш неулюблених і найнудніших завдань представники знака знайдуть креативний підхід.

Риби

У цей період зірки радять Рибам бути наполегливішими. Цілком можливо, що досягти бажаної мети вдасться не з першої спроби. Але якщо зумієте чітко дотримуватися наміченого курсу, старання окупляться сторицею.