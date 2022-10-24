Новолуние — удачное время для начала новых дел. В этот период многие представители зодиакальных созвездий смогут удачно справиться с поставленными задачами. Главное — не откладывать их на потом.

Эксклюзивный гороскоп на новолуние 25 октября для Фактов ICTV составила ясновидящая, победительница Битвы экстрасенсов в Украине Жаля Алекперова.

Овны

Расположение небесных тел сулит Овнам улучшение финансового благополучия. Представители знака могут получить выгодные предложения. Но при этом принимать решения стоит быстро. Иначе можете упустить свой шанс.

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Тельцы

Представители знака в это время смогут решить те вопросы, которые подолгу откладывали на потом из-за различных преград на своем пути. Сейчас удача будет на вашей стороне. Но вот в сфере личных отношений стоит быть сдержаннее. Чрезмерный напор с вашей стороны может стать причиной конфликтов с любимым человеком.

Близнецы

Новолуние — время новых открытий для Близнецов. Представители знака смогут отыскать удачные шансы там, где раньше видели только препятствия. При этом в любовной сфере звезды также сулят позитивные изменения. Вы легко сможете уладить давние споры и разногласия с партнером.

Раки

В это время Ракам стоит держаться подальше от тех, кто пытается вселить им неуверенность в собственных силах. Так как внутренние сомнения и нерешительность — главные ваши препятствия на пути к успеху в этот период. Совет звезд — прислушиваться к своей интуиции и с оптимизмом смотреть на мир. У вас все получится!

Львы

Не стоит торопиться в принятии решений, связанных с финансами. Сейчас есть большой риск неудачных капиталовложений и денежных потерь. В сфере личных отношений звезды сулят одиноким сердцам романтические знакомства! Будьте начеку — вполне возможно, что вы встретите свою любовь.

Девы

В это время у Дев есть все шансы заметно продвинуться вперед по карьерной лестнице. Ваши успехи будут на виду. Главное — не бояться и смело заявлять о своих идеях и амбициях.

Весы

Не стоит огорчаться, если в своих начинаниях вы натолкнулись на препятствие. Ни в коем случае не отступайте. Сейчас ваш успех напрямую зависит от ваших же стараний. А потому только вперед! Помните, что ваш главный козырь — упорство!

Скорпионы

Звезды советуют Скорпионам чаще прислушиваться к советам близких людей. Не стоит воспринимать слова родных как необоснованную критику. Скорее всего, именно ваше окружение поможет вам избежать многих ошибок и найти самый лучший способ достичь желаемого.

Стрельцы

В этот период Стрельцы смогут обрести внутренний баланс и абстрагироваться от внешних отвлекающих факторов. Такой подход поможет сконцентрироваться на максимально быстром достижении целей. Главное при этом — не забывать о своем здоровье. Есть большой риск обострения хронических недугов.

Козероги

Будьте внимательны и не торопитесь! В этот период есть большая вероятность допустить ошибку из-за собственной рассеянности. А потому старайтесь придерживаться принципа “семь раз отмерь, один раз отрежь”.

Водолеи

Период новолуния для Водолеев — время для творчества. Вдохновение будет сопутствовать им во всех начинаниях. А потому даже к самым нелюбимым и скучным задачам представители знака найдут креативный подход.

Рыбы

В этот период звезды советуют Рыбам быть более настойчивыми. Вполне возможно, что добиться желаемой цели удастся не с первой попытки. Но если сумеете четко следовать намеченному курсу, старания окупятся сторцей.