На внешний вид и общее состояние волос влияет множество факторов, поэтому к изменению прически или покраски нужно относиться очень ответственно.

Астрологи рекомендуют учитывать положение звездных светил ежедневно, а особенно когда дело касается бьюти-процедур. Перед походом к парикмахеру важно посмотреть в лунный календарь стрижек. Он поможет выбрать день, когда процедуры не повредят волосам, а наоборот будут способствовать их росту.

Для этого Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь стрижек на июль 2022 года.

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Астропрогноз на 1 июля

Неблагоприятный день для стрижки. Смена прически или состригание кончиков может неблагоприятно сказаться на здоровье волос.

День подходит для окрашивания волос. Желательно воздержаться от использования искусственных красителей.

Астропрогноз на 2 июля

Нежелательно стричь волосы. Стрижка может усугубить самочувствие и сорвать намеченные планы. Красить волосы лучше в природный оттенок природными красителями.

Астропрогноз на 3 июля

Благоприятный день для стрижки. Состригание кончиков или кардинальное изменение длины волос улучшит эмоциональное состояние и положительно скажется на материальном состоянии. Изменение цвета волос принесет положительные эмоции и улучшит отношения с окружающими.

Астропрогноз на 4 июля

Стрижка в этот день подарит хорошее настроение и укрепит здоровье. Однако это не лучшее время для окрашивания волос. Изменение цвета может привести к ссоре с кем-то из близкого окружения.

Астропрогноз на 5 июля

Не лучшее время для подстригания кончиков или новой стрижки. Такие изменения могут привести к конфликтным ситуациям с окружающими. Красить волосы можно в любой цвет.

Астропрогноз на 6 июля

Удачный день для стрижки. Обрезание кончиков волос или новая прическа продлят жизнь. От окрашивания волос лучше удержаться. Это может привести к конфликтным ситуациям.

Астропрогноз на 7 июля

Удачный день для стрижки. Обрезание кончиков волос или новая прическа продлят жизнь. От окрашивания волос лучше удержаться. Это может привести к конфликтным ситуациям.

Астропрогноз на 8 июля

Не самый лучший период для посещения парикмахерской. Стричься рекомендуется только обладателям тусклых и ломких волос. Стрижка сделает их жестче и гуще. Краситься желательно только натуральными красителями.

Астропрогноз на 9 июля

Не самый лучший период для посещения парикмахерской. Стричься рекомендуется только обладателям тусклых и ломких волос. Стрижка сделает их жестче и гуще. Краситься желательно только натуральными красителями.

Астропрогноз на 10 июля

Удачный период для визита к парикмахеру. Стрижка продлит жизнь и усилит привлекательность. Разрешается окрашивать волосы в любой цвет. Покраска принесет удачу в делах, а также улучшит отношения с коллегами и близкими людьми.

Астропрогноз на 11 июля

Стрижка в этот день подарит вам красоту и привлечет внимание противоположного пола. Разрешается окрашивать волосы в любой цвет.

Астропрогноз на 12 июля

Благоприятный период для посещения парикмахерской. Изменения в прическе подарят ощущение привлекательности и улучшат отношения с окружающими людьми. В то же время, изменять цвет волос нежелательно.

Астропрогноз на 13 июля

Благоприятное время для посещения парикмахерской. Стрижка сделает волосы более густыми, улучшит их внешний вид и остановит выпадение. Волосы можно окрашивать в любой цвет.

Астропрогноз на 14 июля

Не лучшее время для визита к парикмахеру. Стрижка может привести к травме, неудачам или головным болям. Лучше отложить обновление образа до более благоприятного периода, однако красить волосы разрешается.

Астропрогноз на 15 июля

Не рекомендуется стричь волосы, так как это может усугубить самочувствие. Нейтральный день для изменения цвета волос.

Астропрогноз на 16 июля

Благоприятный день для стрижки. Не стоит менять длину волос только в том случае, если намечаются большие жизненные перемены. Волосы разрешается окрашивать в любой цвет.

Астропрогноз на 17 июля

Стрижка в этот день сделает волосы здоровыми, сильными и придаст уверенности в себе, однако может замедлить их рост. При окрашивании волосы можно экспериментировать с цветами.

Астропрогноз на 18 июля

Неблагоприятная пора для посещения парикмахерской. Стричь волосы в этот день нежелательно, поскольку это может вызвать проблемы со здоровьем.

Астропрогноз на 19 июля

Стрижка в этот день придаст свежести образу и поднимет настроение. В то же время, может привести к сухости и ломкости волос. Красить волосы в этот день нежелательно.

Астропрогноз на 20 июля

Удачная пора для похода в парикмахерскую. Новая стрижка подарит здоровье телу и позитивный настрой души. При окрашивании не рекомендуется кардинально менять цвет волос.

Астропрогноз на 21 июля

Удачное время для окрашивания волос и стрижки. Это оздоровит волосы, подарит уверенность в себе и улучшит отношения с окружающими.

Астропрогноз на 22 июля

В этот день не рекомендуется стричься. Новая стрижка или подрезание кончиков может ухудшить отношения с окружающими или вызвать упадок сил. Удачный день для окрашивания волос.

Астропрогноз на 23 июля

Стрижка в этот день зарядит энергией, позитивом, а также придаст уверенности в своих силах. Менять цвет волос не запрещается.

Астропрогноз на 24 июля

Не самый лучший день для визита к парикмахеру. Стрижка может ухудшить состояние волос и здоровье в целом. Считается, что вместе с волосами в этот день отрезается часть жизненной энергии. Также неблагоприятный период для изменения цвета волос.

Астропрогноз на 25 июля

Неблагоприятное время для визита к парикмахеру. В этот период не рекомендуется состригать кончики волос или делать новую стрижку. Это может усугубить общее самочувствие или вызвать депрессию.

Астропрогноз на 26 июля

Идеальное время для визита к парикмахеру. Стрижка благоприятно отразится на самочувствии и улучшит отношения с окружающими. Также удачный период для окрашивания волос.

Астропрогноз на 27 июля

Неудачный день для похода к парикмахеру. Стрижка может неблагоприятно сказаться на продолжительности жизни. В этот день нежелательно кардинально менять цвет волос.

Астропрогноз на 28 июля

Благоприятный период для стрижки. Она принесет пользу, подарит радость и благополучие. Менять цвет волос не стоит. Покраска может ухудшить отношения с окружающими.

Астропрогноз на 29 июля

Благоприятный период для стрижки волос. Можно полностью обновить прическу или просто подстричь кончики. Кардинальные изменения в прическе будут удачными.

Астропрогноз на 30 июля

Неблагоприятный день для стрижки. Смена прически или состригание кончиков может неблагоприятно сказаться на здоровье волос. День подходит для окрашивания волос.

Астропрогноз на 31 июля

В этот день нежелательно стричь волосы. Стрижка может усугубить самочувствие и сорвать намеченные планы. Красить волосы лучше в природный оттенок природными красителями.