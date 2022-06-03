Місячний календар на липень 2022 року має багато сприятливих і несприятливих днів. Найкраще підготуватися до цього заздалегідь – розпланувати свої справи, і тоді вони будуть даватися максимально легко.

Місяць активно впливає на поведінку всіх живих організмів, зокрема й людей. За допомогою календаря можна дізнатися, в які дні може усміхнутися успіх, а в які — краще відмовитися від зустрічей та спілкування з близькими та колегами по роботі.

Детальний місячний календар на липень 2022 та фази небесного світила – далі в матеріалі.

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Фази Місяця у липні 2022

1-12 липня – Місяць, що росте.

13 липня – повний Місяць.

14-27 липня – спадний Місяць.

28 липня – новий Місяць.

29-31 липня – Місяць, що росте.

Місячний астропрогноз на 1 липня

Відкладіть важливі справи на понеділок – у п’ятницю не варто перенапружуватися. Уникайте агресії та негативу у спілкуванні з близькими.

Місячний астропрогноз на 2 липня

Не варто приймати рішення нашвидкуруч. Рекомендується зважувати кожен крок.

Місячний астропрогноз на 3 липня

Саме час зайнятися давно запланованими справами. Однак відмовлятися від власних принципів не варто – можна поставити хрест на справі.

Місячний астропрогноз на 4 липня

Один із найсприятливіших днів у місяці – всі починання однозначно будуть успішними. Навіть романтичні стосунки лише зміцнюватимуться.

Місячний астропрогноз на 5 липня

Ще один дуже сприятливий день. Астрологи прогнозують успішні операції у сфері фінансів та нерухомості – саме час задуматися про велику покупку.

Місячний астропрогноз на 6 липня

Якщо попрацювати добре головою цього дня, то це однозначно принесе свої плоди. Рекомендується зосередитись на роботі.

Місячний астропрогноз на 7 липня

Старі рани можуть нагадати про себе – не варто перенапружуватися під час заняття спортом. Будь-яке інше діло отримає величезний імпульс, який допоможе виконати всі завдання.

Місячний астропрогноз на 8 липня

Нейтральний день – можна братися за нові починання, але будьте обережні. Цілий день можуть переслідувати обман та ілюзії, які будуть виходити від оточення.

Місячний астропрогноз на 9 липня

День буде вдалим для тих, хто має розвинене абстрактне мислення. Навіть бюрократичні питання вирішуватимуться напрочуд легко.

Місячний астропрогноз на 10 липня

Сьогодні розв’язання важких проблем буде дуже легким, але краще не давати волю емоціям – вони можуть проявити себе у невдалий момент.

Місячний астропрогноз на 11 липня

Про особисті стосунки сьогодні краще забути – велика ймовірність виникнення сварки. У діловій сфері також будуть розбіжності, які негативно позначаться на кар’єрі.

Місячний астропрогноз на 12 липня

Це максимально зручний день для самоаналізу. Визнання своїх помилок і планування подальших дій допоможе досягти успіхів у майбутньому.

Місячний астропрогноз на 13 липня

Невдалий період для спілкування з представниками влади та різних державних структур. Однак питання з нерухомістю мають легко вирішитись.

Місячний астропрогноз на 14 липня

Саме час провести різні конференції та збори у робочій атмосфері. Розумова та творча діяльність принесе свої плоди.

Місячний астропрогноз на 15 липня

Можливі різкі зміни настрою – це торкнеться як роботи, і так особистих взаємин. Прекрасний період, щоб кинути погані звички – це стосується алкоголю та тютюну.

Місячний астропрогноз на 16 липня

Черговий сприятливий день – багато хто відчує безпричинну радість. Краще свої емоції пустити у правильне річище – наприклад, виконання робочих завдань.

Місячний астропрогноз на 17 липня

Несприятливий день навіть для виконання рутинних завдань – може знадобитися вся стриманість та розсудливість на розв’язання проблем.

Місячний астропрогноз на 18 липня

У цей день рекомендується відвідувати якнайменш людні місця. Найнесприятливіший день для укладення шлюбу.

Місячний астропрогноз на 19 липня

Багато хто може відчути підвищену імпульсивність. Намагайтеся уникати зайвих контактів із близькими та колегами.

Місячний астропрогноз на 20 липня

Конфлікти можуть затягнутися – навіть дрібниця має всі шанси зіпсувати стосунки, що будувалися тривалий час. Краще зайнятися творчою чи фізичною активністю.

Місячний астропрогноз на 21 липня

Цього дня є всі шанси покращити матеріальне становище – саме час зробити кілька фінансових операцій та угод.

Місячний астропрогноз на 22 липня

Уникайте негативних емоцій, зокрема ревнощів. Нові справи також найкраще відкласти на потім.

Місячний астропрогноз на 23 липня

Дуже сприятливий день – енергійність дозволить вирішити одразу кілька завдань. Краще відмовитись від тих справ, які вимагають високої концентрації.

Місячний астропрогноз на 24 липня

Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з цінними паперами. Навіть захист диплому в цей день буде успішним.

Місячний астропрогноз на 25 липня

Критичний день – краще мінімізувати будь-яку діяльність. Варто зберегти життєві сили та енергію на більш вдалі дні.

Місячний астропрогноз на 26 липня

Саме час закінчувати справи, які розпочали на початку місяця. У сфері бізнесу потрібно бути дуже обережним – колеги та партнери можуть ображатися на дрібниці.

Місячний астропрогноз на 27 липня

Сприятливий день для будь-яких важливих справ: від придбання нового автомобіля до ремонту квартири.

Місячний астропрогноз на 28 липня

Багато хто зможе відчути зниження життєвого тонусу – всі справи будуть важчими. Рекомендується уникати негативних думок і вирішувати лише найнеобхідніші питання.

Місячний астропрогноз на 29 липня

Сприятливий день, але краще не сподіватися на свій успіх – багатьох може потягнути на азарт, але нічим добрим це не закінчиться.

Місячний астропрогноз на 30 липня

Кінець місяця може негативно вплинути на взаємини з людьми – у деяких ситуаціях конфліктів практично не уникнути. Краще придушувати у собі негативні емоції та підготуватися до наступного місяця.

Місячний астропрогноз на 31 липня

Гарний день для налагодження контактів у фінансовій сфері. Проте не варто вдаватися до необдуманих рішень – це може закінчитись дуже погано.