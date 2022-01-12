У лютому 2022 року очікується чимало магнітних бур – п’ять. Найголовніше, підготувати свій організм до сонячних спалахів, які впливають на загальний стан людини.

Щоб підготувати своє самопочуття до погіршення та правильно розпланувати життя, потрібно зазирнути у графік магнітних бур. Також потрібно знати, як мінімізувати їхній вплив на своє здоров’я.

Дати магнітних бур у лютому 2022 року

Перша магнітна буря в лютому очікується на початку місяця – 1-2 числа. Вона буде середньої сили, тому всім метеозалежним людям необхідно бути готовими до цього та відповідально поставитися до свого стану.

Друга магнітна буря настане буквально за тиждень і триватиме два дні – 7-9 лютого. Вона буде слабкою, тому відчує її мало хто.

Короткочасний слабкий спалах відбудеться 15 лютого. Він триватиме лише кілька годин.

Також короткочасні магнітні бурі середньої сили очікуються 22 та 27 лютого. Цими днями варто контролювати свої емоції.

Як уберегтися від магнітних бур у лютому 2022

У період магнітних бур особливо страждають метеочутливі люди і ті, у кого є хронічні захворювання. Збільшується ризик розвитку гіпертонії, аритмії, також можливе безсоння, мігрені, перепади тиску.

У період спалахів особливу увагу варто приділити своєму здоров’ю – контролювати тиск та спостерігати за будь-якими змінами.

Найкраще відкласти важливі справи, рішення, серйозні та ділові зустрічі.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: