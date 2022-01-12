В феврале 2022 года ожидается немало магнитных бурь — пять. Самое главное, подготовить свой организм к солнечным вспышкам, которые влияют на общее человеческое состояние.
Чтобы подготовить свое самочувствие к ухудшению и правильно распланировать жизнь, нужно заглянуть в график магнитных бурь. Также необходимо знать, как минимизировать их влияние на свое здоровье.
Даты магнитных бурь в феврале 2022 года
Первая магнитная буря в феврале ожидается на начало месяца — 1-2 числа. Она будет средней силы, поэтому всем метеозависимым людям необходимо быть готовыми к этому и ответственно отнестись к своему состоянию.
Вторая магнитная буря наступит буквально через неделю и продлится два дня — 7-9 февраля. Она будет слабая, поэтому ощутят ее немногие.
Кратковременная слабая вспышка произойдет и 15 февраля. Она продлится несколько часов.
Также кратковременные магнитные бури средней силы ожидаются 22 и 27 февраля. В эти дни стоит контролировать свои эмоции.
Как уберечься от магнитных бурь в феврале 2022
В период магнитных бурь особенно страдают метеочувствительные люди и те, у кого есть хронические заболевания. Увеличивается риск развития гипертонии, аритмии, также возможна бессонница, мигрени, перепады давления.
В период вспышек особое внимание стоит уделить своему здоровью — контролировать давление и наблюдать за любыми изменениями.
Лучше всего отложить важные дела, решения, серьезные и деловые встречи.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Правильный режим сна — залог успеха не только во время бурь, но и в обычный период.
- Откажитесь на этот период от курения и алкоголя.
- Возможен прием успокоительных чаев.
- Исключите продукты, которые задерживают жидкость в организме.
- Принимайте контрастный душ.
- Проводите время на свежем воздухе.