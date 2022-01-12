В феврале 2022 года ожидается немало магнитных бурь — пять. Самое главное, подготовить свой организм к солнечным вспышкам, которые влияют на общее человеческое состояние.

Чтобы подготовить свое самочувствие к ухудшению и правильно распланировать жизнь, нужно заглянуть в график магнитных бурь. Также необходимо знать, как минимизировать их влияние на свое здоровье.

Даты магнитных бурь в феврале 2022 года

Первая магнитная буря в феврале ожидается на начало месяца — 1-2 числа. Она будет средней силы, поэтому всем метеозависимым людям необходимо быть готовыми к этому и ответственно отнестись к своему состоянию.

Вторая магнитная буря наступит буквально через неделю и продлится два дня — 7-9 февраля. Она будет слабая, поэтому ощутят ее немногие.

Кратковременная слабая вспышка произойдет и 15 февраля. Она продлится несколько часов.

Также кратковременные магнитные бури средней силы ожидаются 22 и 27 февраля. В эти дни стоит контролировать свои эмоции.

Как уберечься от магнитных бурь в феврале 2022

В период магнитных бурь особенно страдают метеочувствительные люди и те, у кого есть хронические заболевания. Увеличивается риск развития гипертонии, аритмии, также возможна бессонница, мигрени, перепады давления.

В период вспышек особое внимание стоит уделить своему здоровью — контролировать давление и наблюдать за любыми изменениями.

Лучше всего отложить важные дела, решения, серьезные и деловые встречи.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: