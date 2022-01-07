Місячний календар на лютий 2022 року передбачає чимало сприятливих і несприятливих днів. Небесне світило, а саме його фази впливають не тільки на загальний стан людини, а й на її здоров’я, настрій і реалізацію задуманого.

Щоб знати, яким буде той чи інший день, необхідно подивитися в місячний календар і прислухатися до його рекомендацій.

Детальний місячний календар на лютий 2022 та фази небесного світила – далі в матеріалі.

Фази Місяця в лютому 2022

1 лютого – новий Місяць.

2-15 лютого – зростаючий Місяць.

16 лютого – повний Місяць.

17-28 лютого – спадаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 лютого

Сприятливий період для починань, реалізації планів чи продовження старих. Також слід звернути увагу на свою їжу, можливо, розпочати дієту або лікувальне голодування.

Місячний астропрогноз на 2 лютого

Період активностей, боротьби та напору. Бажано направити всю позитивну енергію на реалізацію добрих справ. Цього дня також не слід бути пасивним.

Місячний астропрогноз на 3 лютого

Нейтральний день, коли треба ухвалювати будь-які рішення обдумано. Не варто піддаватися на провокації, необхідно намагатися зберегти мир і спокій у душі.

Місячний астропрогноз на 4 лютого

Сприятливий період, коли можна братися за будь-яку роботу, реалізовувати задумане і досягати запланованих цілей. Також слід спробувати уникнути негативних впливів ззовні.

Місячний астропрогноз на 5 лютого

День прощення, любові та благодаті. Найкраще бути нейтральним у цей період, відпочити, розслабитися та провести час із користю для себе.

Місячний астропрогноз на 6 лютого

Варто обережно ставитися до слів і думати, перш ніж говорити щось. Період сприятливий для ділової активності, не треба брехати, розпускати плітки і піддаватися провокаціям.

Місячний астропрогноз на 7 лютого

Складний день для спілкування з партнерами. Найкраще в цей період очиститися, проаналізувати минуле, влаштувати розвантажувальний день. Гарний день для подорожей та переїзду.

Місячний астропрогноз на 8 лютого

День обману, зваблень та ілюзії. Слід контролювати свої емоції та почуття, не піддаватися негативу, бути уважним та обережним.

Місячний астропрогноз на 9 лютого

Час творчості, спогадів, сімейних традицій та зміцнення зв’язків. Спілкування з близькими допоможе знайти енергію для руху вперед. Краще не проводити цей день на самоті.

Місячний астропрогноз на 10 лютого

Час сильної енергії, яку варто спрямувати на завершення розпочатих справ. Втілення бажань та планів принесе бажаний результат. Також це позитивний період для тривалих подорожей.

Місячний астропрогноз на 11 лютого

У цей період слід виявити милосердя та розуміння. Добре буде подарувати презенти близьким. Також підвищена ймовірність конфліктів і розбіжностей, тому потрібно бути обережнішими.

Місячний астропрогноз на 12 лютого

Не можна сваритися та сердитися на будь-кого. У цей не дуже сприятливий день потрібно бути обережнішим, найкраще – зробити добру справу і не чекати нічого натомість.

Місячний астропрогноз на 13 лютого

Час самоаналізу. Імовірний сплеск творчої енергії та активності.

Місячний астропрогноз на 14 лютого

Гарний період для різноманітних починань. Будь-які ваші пропозиції знайдуть відгук, тому не бійтеся їх пропонувати.

Місячний астропрогноз на 15 лютого

Несприятливий день спокус. Проведіть його з обережністю та намагайтеся ні з ким не сваритися.

Місячний астропрогноз на 16 лютого

Гармонійний день, коли все перебуває в рівновазі. Надлишок сил спрямуйте на творчість або фізичне навантаження, щоб вони не вилилися у чомусь негативному.

Місячний астропрогноз на 17 лютого

Дуже сприятливий день, який не треба проводити на самоті. Цей період є ідеальним для укладення шлюбу чи зустрічі другої половинки.

Місячний астропрогноз на 18 лютого

Несприятливий час, коли можуть виникнути несподівані проблеми.

Місячний астропрогноз на 19 лютого

У цю дату найкраще залишатися вдома та максимально уникати будь-якого спілкування. Присвятіть час очищенню.

Місячний астропрогноз на 20 лютого

Період практик, очищення, тренувань і прозріння. Бажано побути на самоті, оскільки можуть виникнути конфлікти та непорозуміння.

Місячний астропрогноз на 21 лютого

У цей час, без сумніву, слід віддатись своїй справі, результати можуть вас дуже порадувати. Корисна колективна робота, поїздки та подорожі.

Місячний астропрогноз на 22 лютого

День навчання, інтелекту, розкриття здібностей та талантів. Сприятливий період для побудови планів на майбутнє.

Місячний астропрогноз на 23 лютого

Суперечливий період, пов’язаний з цькуваннями і гоніннями. Не можна розпочинати нові справи, а також треба бути дуже обережним.

Місячний астропрогноз на 24 лютого

У цей період краще присвятити себе неквапливим справам. Сконцентруйтеся на духовних проблемах, відпочиньте, розслабтеся та проведіть час для себе.

Місячний астропрогноз на 25 лютого

Продовжуйте повільні справи і самоаналіз. Згадайте уроки з минулого і задайте собі цілі.

Місячний астропрогноз на 26 лютого

Складний день. Відмовтеся від активностей та збережіть життєві сили. Проаналізуйте своє коло спілкування, виключіть токсичних людей і подивіться на життя тверезим поглядом.

Місячний астропрогноз на 27 лютого

У цей період добре завершити раніше розпочате, поспілкуватися зі старшими людьми та набратися від них мудрості.

Місячний астропрогноз на 28 лютого

Сприятливий період для покупок чи ремонту. Можливі деякі проблеми, але незначні.