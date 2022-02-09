У березні 2022 року очікується відразу кілька магнітних бур. Традиційно перший місяць весни – час яскравого прояву циклічності сонячної активності. Краще підготуватися до магнітних бур – вони можуть негативно вплинути на здоров’я та самопочуття всіх живих істот – від дрібних тварин до людини.

Графік магнітних бур на березень допоможе скласти свій графік справ – коли краще зайнятися спортом, а коли варто відмовитися від переговорів та різних фінансових угод. Також потрібно знати, як мінімізувати сонячну дію на організм.

Дати магнітних бур у березні 2022 року

Перша магнітна буря у березні очікується початку місяця — 1-2 числа. Вона буде середньої сили – потрібно відповідально поставитися до свого стану здоров’я. Хронічні захворювання можуть про себе нагадати у найневдаліший момент.

Друга магнітна буря очікується 4 березня – вона впливатиме на все живе протягом усього дня. Її інтенсивність буде слабкою – краще не перенавантажувати свій організм та голову, виспатися та не відмовлятися від їжі.

Третя магнітна буря у березні приходиться на 18-19 числа – її вплив буде досить слабким, але до неї також варто підготуватися. Прокинутися зі свіжою головою, уникати сварок та не думати про погане. Також не варто активно займатися спортом.

Остання, але найсильніша магнітна буря березня вплине на Землю вже 31 числа. В останній день місяця Сонце може сильно вплинути на самопочуття та працездатність. Цього дня краще зателефонувати своїм близьким та літнім членам сім’ї, поцікавитись їхнім здоров’ям та запропонувати допомогу.

Як уберегтися від магнітних бур у березні 2022

Магнітні бурі особливо впливають на метеочутливих людей, а також на тих, хто має хронічні захворювання. У період сонячної активності помітно збільшується ризик розвитку гіпертонії, аритмії, також можливе безсоння, мігрені, перепади тиску.

У цей період потрібно більше приділяти увагу своєму здоров’ю – висипатися та харчуватися правильно, не навантажуючи свій організм важкою їжею.

Найкраще відкласти важливі справи, рішення, серйозні та ділові зустрічі.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я: