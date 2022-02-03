Місячний календар на березень 2022 року передбачає чимало сприятливих та несприятливих днів. Фази Місяця можуть помітно вплинути на самопочуття та настрій, а іноді навіть на долю.

До таких днів краще підготуватися заздалегідь і розпланувати свій місяць — в які дні краще бути активним у компанії друзів, а в які посидіти вдома і почитати книжку на самоті.

Детальний місячний календар на березень 2022 та фази нашого супутника – далі у матеріалі.

Фази Місяця у березні 2022

2 березня – новий Місяць;

3-17 березня – зростаючий Місяць;

18 березня – повний Місяць;

19-31 березня – спадний Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 березня

Чудовий день для проведення конференцій та самоорганізації. Також можна зайнятися творчістю та навчанням. Але хронічні захворювання можуть нагадати про себе в найгірший для цього момент.

Місячний астропрогноз на 2 березня

Новий Місяць додасть величезну кількість енергії. Саме час зайнятися спортом чи розумовою роботою. Успіх буде на вашому боці.

Місячний астропрогноз на 3 березня

Дуже сприятливий день — підійде як для фізичних навантажень, так і для спілкування з керівництвом. Скрізь вас супроводжуватиме успіх.

Місячний астропрогноз на 4 березня

Нейтральний період – краще відкласти важливі справи, а також не з’ясовувати стосунки з близькими. Можна зруйнувати все те, що ви цінуєте.

Місячний астропрогноз на 5 березня

Підвищена імпульсивність може негативно позначитися на стосунках із колегами та членами сім’ї. Утримайтеся від з’ясування стосунків та претензій.

Місячний астропрогноз на 6 березня

У цей день за собою можна помітити невпевненість та нерішучість. Краще не робити серйозних рішень, щоб це не поставило хрест на результатах.

Місячний астропрогноз на 7 березня

Чудовий день для роботи та спорту – все буде йти дуже легко та без особливих зусиль. Також вдалий день для починань.

Місячний астропрогноз на 8 березня

Черговий сприятливий період – дохід принесуть навіть цінні папери, у які можна сміливо інвестувати. Варто уникати лінощів – продуктивний день обов’язково винагородиться.

Місячний астропрогноз на 9 березня

Час для швидких та енергійних справ. Добре підійдуть питання, які не вимагають концентрації та вдумливих рішень.

Місячний астропрогноз на 10 березня

Критичний день – треба бути готовим до обману та перевіряти слова співрозмовників. Негатив краще не вихлюпувати на оточення.

Місячний астропрогноз на 11 березня

Непоганий час для переїзду, поїздок, зміни виду діяльності. Але своїми негативними думками краще не ділитись у цей день.

Місячний астропрогноз на 12 березня

Час для повільної роботи. Продуктивним день буде для тих, хто займається кропіткою роботою – з вдумливістю та концентрацією.

Місячний астропрогноз на 13 березня

Краще не з’ясовувати стосунки зі своєю другою половинкою. У діловій сфері також можливі розбіжності – залиште своє невдоволення на інший день.

Місячний астропрогноз на 14 березня

Успіх може залишити вас – до цього варто бути готовим. Але активні справи виконуватимуться без особливих зусиль – варто сконцентрувати на них усю увагу.

Місячний астропрогноз на 15 березня

Чудовий період для заходів – як ділових, так і спортивних. Правда, азарт може взяти гору – є можливість залишитися без копійки в кишені.

Місячний астропрогноз на 16 березня

Дуже сприятливий день – це стосується матеріального стану. Чим більше вкладете у цю справу зусиль – тим вищою буде нагорода.

Місячний астропрогноз на 17 березня

Успіх гарантований у банківських операціях та питаннях з нерухомістю. Можна сміливо вкладати кошти навіть у цінні папери – нагорода не забариться.

Місячний астропрогноз на 18 березня

Гармонійний день – все буде на своїх місцях. Уважно слідкуйте за хронічними захворюваннями – вони можуть нагадати про себе.

Місячний астропрогноз на 19 березня

Багато хто з нас відчує свободу. Радість супроводжуватиме увесь день – краще його присвятити приємним завданням чи відпочинку.

Місячний астропрогноз на 20 березня

Нейтральний день, але можуть виникнути проблеми, які вимагатимуть термінового втручання. Краще бути готовим до всього.

Місячний астропрогноз на 21 березня

Саме час використати свій досвід для реалізації планів. Але й без несподіванок день не обійдеться.

Місячний астропрогноз на 22 березня

Успіх допоможе цілеспрямованим і сильним духом. Можна сміливо починати нову справу – сумніватися немає часу.

Місячний астропрогноз на 23 березня

Будь-які бюрократичні питання в цей час вирішуються напрочуд легко. Творча активність також буде плідною.

Місячний астропрогноз на 24 березня

У цей день помітно загостриться інтуїція – легко розгледіти недруга і союзника. Переговори також будуть плідними.

Місячний астропрогноз на 25 березня

Краще відмовитися від розв’язання фінансових питань та взаємодії з органами влади. Є можливість затримки грошових виплат – це варто врахувати.

Місячний астропрогноз на 26 березня

Важкий день для навчання та роботи. Намагайтеся пережити цей період з мінімальною втратою ентузіазму, зберігаючи з усіма добрі стосунки.

Місячний астропрогноз на 27 березня

Корисно зайнятися самоосвітою та отриманням нових знань, вивченням та впровадженням нових технологій. Справи з нерухомістю принесуть плоди – можна без сумніву укладати угоду.

Місячний астропрогноз на 28 березня

Настав час закінчити справи, які вже давно не посуваються. Конфлікти також не принесуть нічого доброго – їхні наслідки точно нагадають про себе у майбутньому.

Місячний астропрогноз на 29 березня

Дуже сприятливий день для будь-якої роботи та починань. Багато хто може помітити пасивність і лінощі в цей період.

Місячний астропрогноз 30 березня

Кінець місяця принесе багато позитиву в наше життя. Оптимальний час для підбиття підсумків і спілкування з близькими — розмова йтиме в позитивному ключі.

Місячний астропрогноз на 31 березня

Багато хто може помітити зниження тонусу, депресивний стан та виникнення хронічних захворювань. Краще не братися до нових справ, а старі закінчити без кардинальних рішень.