В марте 2022 ожидается сразу несколько магнитных бурь. Традиционно, первый месяц весны – время яркого проявления цикличности солнечной активности. Лучше подготовиться к магнитным бурям — они могут негативно повлиять на здоровье и самочувствие всех живых существ — от мелких животных до человека.
График магнитных бурь на март поможет составить свой график дел — когда лучше заняться спортом, а когда стоит отказаться от переговоров и различных финансовых сделок. Также нужно знать, как минимизировать солнечное воздействие на организм.
Даты магнитных бурь в марте 2022 года
Первая магнитная буря в марте ожидается на начало месяца — 1-2 числа. Она будет средней силы — нужно ответственно отнестись к своему состоянию здоровья. Хронические заболевания могут о себе напомнить в самых неудачный момент.
Вторая магнитная буря ожидается 4 марта — она будет воздействовать на все живое на протяжении всего дня. Ее интенсивность будет слабой — лучше не перенагружать свой организм и голову, выспаться и не отказываться от еды.
Третья магнитная буря в марте приходится на 18-19 числа — ее воздействие будет достаточно слабым, но к ней также стоит подготовиться. Проснуться со свежей головой, избегать ссор и не думать о плохом. Также не стоит интенсивно заниматься спортом.
Последняя, но самая сильная магнитная буря марта окажет влияние на Землю уже 31 числа. В последний день месяца Солнце может сильно повлиять на самочувствие и трудоспособность. В этот день лучше перезвонить своим близких и пожилым членам семьи, поинтересоваться их здоровьем и предложить помощь.
Как уберечься от магнитных бурь в марте 2022
Магнитные бури особенно влияют на метеочувствительных людей, а также на тех, у кого есть хронические заболевания. В период солнечной активности заметно увеличиваться риск развития гипертонии, аритмии, также возможна бессонница, мигрени, перепады давления.
В этот период нужно больше уделять внимание своему здоровю — высыпаться и питаться правильно, не нагружая свой организм тяжелой пищей.
Лучше всего отложить важные дела, решения, серьезные и деловые встречи.
Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье:
- Правильный режим сна — залог успеха не только во время бурь, но и в обычный период.
- Откажитесь на этот период от курения и алкоголя — организм скажет спасибо.
- Успокоительные чаи помогут перенести этот нелегкий период.
- Исключите продукты, которые задерживают жидкость в организме.
- Принимайте контрастный душ.
- Проводите время на свежем воздухе.