В марте 2022 ожидается сразу несколько магнитных бурь. Традиционно, первый месяц весны – время яркого проявления цикличности солнечной активности. Лучше подготовиться к магнитным бурям — они могут негативно повлиять на здоровье и самочувствие всех живых существ — от мелких животных до человека.

График магнитных бурь на март поможет составить свой график дел — когда лучше заняться спортом, а когда стоит отказаться от переговоров и различных финансовых сделок. Также нужно знать, как минимизировать солнечное воздействие на организм.

Даты магнитных бурь в марте 2022 года

Первая магнитная буря в марте ожидается на начало месяца — 1-2 числа. Она будет средней силы — нужно ответственно отнестись к своему состоянию здоровья. Хронические заболевания могут о себе напомнить в самых неудачный момент.

Вторая магнитная буря ожидается 4 марта — она будет воздействовать на все живое на протяжении всего дня. Ее интенсивность будет слабой — лучше не перенагружать свой организм и голову, выспаться и не отказываться от еды.

Третья магнитная буря в марте приходится на 18-19 числа — ее воздействие будет достаточно слабым, но к ней также стоит подготовиться. Проснуться со свежей головой, избегать ссор и не думать о плохом. Также не стоит интенсивно заниматься спортом.

Последняя, но самая сильная магнитная буря марта окажет влияние на Землю уже 31 числа. В последний день месяца Солнце может сильно повлиять на самочувствие и трудоспособность. В этот день лучше перезвонить своим близких и пожилым членам семьи, поинтересоваться их здоровьем и предложить помощь.

Как уберечься от магнитных бурь в марте 2022

Магнитные бури особенно влияют на метеочувствительных людей, а также на тех, у кого есть хронические заболевания. В период солнечной активности заметно увеличиваться риск развития гипертонии, аритмии, также возможна бессонница, мигрени, перепады давления.

В этот период нужно больше уделять внимание своему здоровю — высыпаться и питаться правильно, не нагружая свой организм тяжелой пищей.

Лучше всего отложить важные дела, решения, серьезные и деловые встречи.

Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье: