Коли закінчиться війна в Україні та чи наважиться президент Росії Володимир Путін на застосування ядерної зброї, розповіла астролог Анжела Перл.

Астролог переконана, що дії Росії 24 лютого не були спонтанними – війна в Україні планувалася заздалегідь.

– Марс з’єднується із Плутоном кожні два роки. У 2020 році, коли почалася пандемія Covid-19, було поєднання усіх трьох планет – Марса, Сатурна та Плутона. Таке відчуття, що вони заклали цю точку, міну уповільненої дії. І зараз, коли прийшов Марс, вийшов вихід негативної енергії, – каже Анжела Перл.

За словами астролога, перший тиждень березня буде найнебезпечнішим. 3 березня буде точне з’єднання Марса та Плутона – це найсильніша енергія, можуть бути найсильніші бої. Ескалація ситуації – три дні до 3 березня і три дні після.

– Чи закінчиться ця війна? Так. Вона не затягнеться, це не будуть роки. Вже наприкінці березня випадають гарні карти, після 12 березня кульмінація пройде, все затихатиме. Росія виведе війська. Ситуація в Україні нормалізуватиметься.

Незважаючи на це, Анжела Перл упевнена, що війна в Україні може тривати ще 3-4 місяці, до літа. Щоправда, не в такому силовому аспекті.

Навіть коли російські війська підуть, можуть залишитись окремі угруповання і в окремих місцях продовжаться бойові дії.

Водночас ядерного удару, яким Росія лякає весь світ, не буде. За словами Перл, на це немає показників.

– Україна не втратить своєї незалежності. Знаком України (Тельцем) йде Уран, а це планета незалежності. Вона нікуди не подінеться, Україна не стане частиною Росії.

Розв’язана в Україні війна неабияк позначиться на Росії. Судячи з того, що планета Сатурн йде по Водолію (знаку Росії), на країну чекають санкції і доведеться “затягнути пояс”. Обмеження будуть відчутними та триватимуть щонайменше до березня 2023 року.

Вже в січні 2024 року на Росію чекають серйозні зміни, це пов’язано з входженням Плутона у знак Водолія. Це може означати зміну уряду, оскільки Плутон – планета влади.