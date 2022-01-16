18 січня 2022 року настає фаза повного Місяця. Чого чекати від цього періоду і до чого бути готовим, розповіла переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів Жаля Алекперова.

Повний Місяць – дуже нестабільний і суперечливий період. З одного боку він підштовхує до надмірної емоційності, категоричності та запальності. Коли перешкоди та неприємності здаються максимально нерозв’язними, критика та зауваження оточуючих сприймаються як навмисне бажання образити. У зв’язку з цим сварки та конфлікти часто трапляються на рівному місці.

З іншого боку під час повної Луни з’являється також відчуття припливу сил, бажання діяти. І це чудова можливість, щоб зробити крок назустріч своїм цілям і бажанням. Головне – спрямувати власну енергію у правильне русло.

Овни

Цей період для Овнів – чудовий час, щоб скласти плани на майбутнє. Натхнення порадує вас найчастішими візитами. А тому ви не тільки поставите сміливі цілі, а й продумаєте цікавий і головне дієвий шлях до їх досягнення.

Тельці

Під час повної Луни Тільцям краще уникати з’ясування стосунків із близькими людьми. Є велика ймовірність, що легка суперечка швидко переросте у серйозний та затяжний конфлікт. Натомість фінансова сфера помітно порадує Тельців – можливі несподівані прибутки.

Близнюки

У цей час представникам знака варто звернути особливу увагу на своє здоров’я. Велика можливість загострення хронічних недуг. А властива Близнюкам легковажність і бажання заплющити очі на проблему в цьому плані може помітно погіршити ситуацію.

Раки

У період повного Місяцю Раки можуть надмірно гостро реагувати на обставини, які тим чи іншим чином завадили їм досягти задуманого. Порада зірок – перш ніж журитися і опускати руки, подивіться на ситуацію під іншим кутом. Цілком можливо, що проблема стане вдалою можливістю.

Леви

Для Левів повний Місяць може стати періодом творчого пориву. Представники знаку з ентузіазмом візьмуться за свою улюблену справу та зможуть досягти чималих успіхів. Головне при цьому – тримати під контролем свою категоричність і частіше прислухатися до думки близьких людей. Це допоможе уникнути помилок.

Діви

Повний Місяць обіцяє Дівам нові починання. Представники знаку легко візьмуться навіть за ті питання, які раніше здавались їм занадто складними. Але при цьому варто особливу увагу приділити сфері особистих стосунків – є ймовірність серйозного конфлікту з коханою людиною, уникнути якого допоможе своєчасна відверта розмова.

Терези

У цей період Терези будуть максимально схильні розв’язувати проблеми та справлятися з труднощами. Ось тільки не зі своїми. І тут дуже велика ймовірність, що допомагаючи іншим, ви пропустите чимало власних вдалих можливостей. Тому не забувайте, що спочатку варто подумати про себе.

Скорпіони

Повний місяць для представників знаку – вдалий час, щоб взятися за нові починання. Наразі ви будете сповнені не лише сил, а й рішучості. Отже, легко зробите крок, який довго відкладали.

Стрільці

Впертість і категоричність Стрільців у цей час може досягти свого піку. Що, швидше за все, призведе до суперечок і конфліктів із близькими людьми. Але залагодити їх буде дуже нелегко. А тому намагайтеся бути стриманішими та терплячими.

Козероги

Для Козерогів повний Місяць – сприятливий час, щоб позбавитися баласту у своєму житті. Що б це не було – шкідливі звички чи стосунки, що зжили себе – у вас вистачить сили волі подивитися на ситуацію під іншим кутом і прийняти вольове рішення. Не проґавте момент.

Водолії

Для Водоліїв повний Місяць – період крайнощів. Вони легко можуть переходити від емоції смутку до емоції веселощів і навпаки. Що для близьких людей може виявитися ще випробуванням. Щоб уникнути розбіжностей з сім’єю, частіше будьте наодинці зі своїми думками. Приділяйте час хобі чи просто прогуляйтеся – це допоможе відновити душевну гармонію.

Риби

Період повного Місяця може підштовхнути Риб до надмірної довірливості та наївності. Тому брехню вони можуть легко прийняти за правду. І особливо у питаннях, що стосуються фінансової сфери. Щоб не допустити грошових втрат, намагайтеся не мати справ із неперевіреними людьми та частіше радьтеся з близькими людьми.