18 января 2022 года наступает фаза полной Луны. Чего ожидать от этого периода и к чему быть готовым, рассказала ясновидящая, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов Жаля Алекперова.

Полнолуние — весьма нестабильный и противоречивый период. С одной стороны он подталкивает к чрезмерной эмоциональности, категоричности и вспыльчивости. Когда преграды и неприятности кажутся максимально неразрешимыми, критика и замечания окружающих воспринимаются как намеренное желание обидеть. В связи с этим ссоры и конфликты часто случаются на ровном месте.

С другой стороны во время полнолуния появляется также ощущения прилива сил, желание действовать. И это прекрасная возможность, чтобы сделать шаг навстречу своим целям и желаниям. Главное — направить собственную энергию в правильное русло.

Овны

Этот период для Овнов — прекрасное время, чтобы составить планы на будущее. Вдохновение порадует вас частыми визитами. А потому вы не только зададитесь смелыми целями, но и продумаете интересный и главное действенный путь к их достижению.

Тельцы

Во время полнолуния Тельцам лучше избегать выяснений отношений с близкими людьми. Есть большая вероятность, что легкий спор быстро перерастет в серьезный и затяжной конфликт. Зато финансовая сфера заметно порадует Тельцов — возможны нежданные доходы.

Близнецы

В это время представителям знака стоит особое внимание обратить на свое здоровье. Велика вероятность обострения хронических недугов. А присущее Близнецам легкомыслие и желание закрыть глаза на проблему в этом плане может заметно ухудшить ситуацию.

Раки

В период полнолуния Раки могут чрезмерно остро реагировать на обстоятельства, которые тем или иным образом помешали им достичь задуманного. Совет звезд — прежде чем сокрушаться и опускать руки, посмотрите на ситуацию под другим углом. Вполне вероятно, что проблема станет удачной возможностью.

Львы

Для Львов полнолуние может стать периодом творческого порыва. Представители знака с энтузиазмом возьмутся за свое любимое дело и могут достичь немалых успехов. Главное при этом — держать под контролем свою категоричность и чаще прислушиваться к мнению близких людей. Это поможет избежать ошибок.

Девы

Полнолуние сулит Девам новые начинания. Представители знака с легкостью возьмутся даже за те вопросы, которые раньше казались им слишком сложными. Но при этом стоит особое внимание уделить сфере личных отношений — есть вероятность серьезного конфликта с любимым человеком, избежать которого поможет своевременный разговор по-душам.

Весы

В этот период Весы будут максимально склонны решать проблемы и справляться с трудностями. Вот только не со своими. И здесь очень велика вероятность, что помогая другим, вы упустите немало собственных удачных возможностей. Потому не забывайте, что изначально стоит подумать о себе.

Скорпионы

Полнолуние для представителей знака — удачное время, чтобы взяться за новые начинания. Сейчас вы будете полны не только сил, но и решительности. А значит легко сделаете шаг, который подолгу откладывали.

Стрельцы

Упрямство и категоричность Стрельцов в это время может достичь своего пика. Что, скорее всего, приведет к спорам и конфликтам с близкими людьми. Но уладить их будет крайне нелегко. А потому старайтесь быть сдержаннее и терпеливее.

Козероги

Для Козерогов полнолуние — благоприятное время, чтобы избавиться от балласта в своей жизни. Что бы это ни было — вредные привычки или изжившие себя отношения — у вас хватит силы воли посмотреть на ситуацию под другим углом и принять волевое решение. Не упустите момент.

Водолеи

Для Водолеев полнолуние — период крайностей. Они легко могут переходить от эмоции грусти к эмоции веселья и наоборот. Что для близких людей может оказаться тем еще испытанием. Чтобы избежать разногласий с семьей, чаще бывайте наедине со своими мыслями. Уделяйте время хобби или просто прогуляйтесь — это поможет восстановить душевную гармонию.

Рыбы

Период полнолуния может подтолкнуть Рыб к чрезмерной доверчивости и наивности. А потому ложь они могут легко принять за правду. И особенно в вопросах, которые касаются финансовой сферы. Чтобы не допустить денежных потерь, старайтесь не иметь дел с непроверенными людьми и чаще советуйтесь с близкими людьми.