Наше волосся – наша краса, а тому воно має бути доглянутим, чистим і блискучим. Часто ми не знаємо, в який день сприятливіше відвідати салон для маніпуляцій з шевелюрою, а тому заглядаємо в місячний календар стрижок.

Завдяки йому можна дізнатися, в який день краще зістригти волосся, змінити імідж, оновити його колір або ж віддати перевагу живильним процедурам. Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на лютий 2023, щоб ви змогли грамотно спланувати свій похід до перукаря.

Астропрогноз на 1 лютого

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Стрижка сьогодні спровокує ріст волосся, оскільки Місяць перебуває у зростаючій фазі. Фарбування краще провести рослинними барвниками.

Астропрогноз на 2 лютого

Позитивний період для зістригання кінців. Волосся почне швидше рости, а корені зміцняться.

Астропрогноз на 3 лютого

Фарбувати волосся в цей день небажано. Віддайте перевагу поживним та оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 4 лютого

Стрижка в цей день може виявитися не такою, якою ви її уявляли. Також не варто кардинально змінювати імідж, особливо колір волосся.

Астропрогноз на 5 лютого

День повного Місяця, а значить – гарний час для зістригання кінчиків. Сьогодні також краще віддати перевагу прямому волоссю, ніж кучерям.

Астропрогноз на 6 лютого

Хочете уповільнити ріст волосся, але зміцнити корені – прямуйте до перукаря. Можна пофарбувати волосся у темний тон, але лише натуральними рослинними барвниками.

Що стосується зачіски – віддайте перевагу високому пучку.

Астропрогноз на 7 лютого

Стрижка допоможе здійснити кардинальні зміни у житті, але також уповільнить ріст волосся, проте зміцнить корені.

Можна пофарбувати шевелюру у світлий чи рудий колір.

Астропрогноз на 8 лютого

Зістригання кінчиків посилить харизму і додасть сил. Місяць перебуває у спадаючій фазі, а тому зачіска зберігатиметься довше.

Фарбувати волосся краще у той колір, який був у вас в успішний період життя.

Астропрогноз на 9 лютого

Несприятливий час для маніпуляцій із шевелюрою. Краще віддати перевагу оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 10 лютого

Фарбування волосся перенесіть на сприятливіший день, стрижка пройде позитивно.

Астропрогноз на 11 лютого

Чудово пройде фарбування волосся у світлий колір, також позитивно позначиться стрижка.

Астропрогноз на 12 лютого

Для покращення загального добробуту варто пофарбувати волосся у природний колір. Зачіску оберіть спокійну.

Астропрогноз на 13 лютого

Будь-які маніпуляції з волоссям протипоказані. Стрижка та фарбування можуть не дати бажаного результату.

Якщо запланований похід до перукаря – віддайте перевагу оздоровчим та живильним процедурам.

Астропрогноз на 14 лютого

Нейтральний день для відвідин салону. Хочете зберегти зачіску на довше – стрижіть волосся. Можна провести фарбування у темні тони.

Щодо зачіски – зробіть локони.

Астропрогноз на 15 лютого

Негативний день для маніпуляцій із шевелюрою. Скасуйте запис до перукаря або перенесіть на інший, сприятливіший день.

Астропрогноз на 16 лютого

Місяць так само спадний, а тому стрижка сьогодні уповільнить ріст волосся. Фарбування не принесе бажаних результатів.

Астропрогноз на 17 лютого

Добре пройде кардинальна зміна іміджу, але не хімічна завивка, оскільки стан волосся помітно погіршиться.

Астропрогноз на 18 лютого

Доречна незначна зміна кольору волосся або просто оновлення. Зачіска має бути якомога простішою.

Астропрогноз на 19 лютого

Нейтральний період для маніпуляцій із зовнішністю. Фарбування може спровокувати проблеми, коротка стрижка підійде тим, хто хоче кардинальних змін у житті.

Астропрогноз на 20 лютого

День Молодика, а тому – відкладіть похід до перукаря. Якщо це неможливо, віддайте перевагу фарбуванню тільки натуральними барвниками і в природні кольори.

Астропрогноз на 21 лютого

Позитивний день для стрижки, особливо якщо хочете прискорити ріст волосся. Фарбування також пройде добре.

Астропрогноз на 22 лютого

Зростаючий Місяць допоможе поліпшити стан волосся, прискорити його ріст і зміцнити корені. Сміливо йдіть до салону та втілюйте задумане.

Астропрогноз на 23 лютого

Стрижка – не найкраще рішення у цей день. Віддайте перевагу оздоровчим та поживним процедурам.

Астропрогноз на 24 лютого

Нова стрижка подарує вам натхнення, додасть творчих сил та енергії. Фарбуванням волосся натуральними барвниками у світлий тон ви залучите ділові зв’язки.

Астропрогноз на 25 лютого

Кардинально міняти імідж не варто, йдете до перукаря – зістрижіть кінчики.

Астропрогноз на 26 лютого

Місяць досі перебуває у фазі зростання, яка добре впливає на ріст волосся та зміцнення коренів. Позитивним буде і фарбування.

Астропрогноз на 27 лютого

Нейтральний час для стрижки та фарбування. Жодних змін ви не відчуєте.

Астропрогноз на 28 лютого

Стрижка та фарбування в цей період додадуть сил.