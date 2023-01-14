Наши волосы — наша красота, а потому они должны быть ухоженными, чистыми и блестящими. Часто мы не знаем, в какой день благоприятнее будет посетить салон для манипуляций с шевелюрой, а потому заглядываем в лунный календарь стрижек.

Благодаря ему можно узнать, в какой день лучше состричь волосы, изменить имидж, обновить их цвет или же отдать предпочтение питательным процедурам. Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на февраль 2023, чтобы вы смогли грамотно спланировать свой поход к парикмахеру.

Астропрогноз на 1 февраля

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Стрижка сегодня спровоцирует рост волос, поскольку Луна находится в растущей фазе. Окрашивание лучше провести растительными красителями.

Астропрогноз на 2 февраля

Положительный период для состригания концов. Волосы начнут быстрее расти, а корни укрепятся.

Астропрогноз на 3 февраля

Окрашивать волосы в этот день нежелательно. Отдайте предпочтение питательным и оздоровительным процедурам.

Астропрогноз на 4 февраля

Стрижка в этот день может оказаться не такой, какой вы себе ее представляли. Также не стоит кардинально менять имидж, особенно — резко менять цвет волос.

Астропрогноз на 5 февраля

День полнолуния, а значит, хорошее время для состригания кончиков. Сегодня также лучше отдать предпочтение прямым волосам, нежели кудрям.

Астропрогноз на 6 февраля

Хотите замедлить рост волос, но укрепить корни — следуйте к парикмахеру. Можно покрасить волосы в темный тон, но только натуральными растительными красителями.

Касаемо прически — отдрайте предпочтение высокому пучку.

Астропрогноз на 7 февраля

Стрижка поможет осуществить кардинальные изменения в жизни, но также замедлит рост волос, однако укрепит корни.

Можно окрасить шевелюру в светлый или рыжий цвет.

Астропрогноз на 8 февраля

Состригание кончиков усилит харизму и придаст сил. Луна находится в фазе убывающей, а потому прическа сохранится подольше обычного.

Окрашивать волосы лучше в тот цвет, который был у вас в успешный период жизни.

Астропрогноз на 9 февраля

Неблагоприятное время для манипуляций с шевелюрой. Лучше всего отдать предпочтение оздоровительным процедурам.

Астропрогноз на 10 февраля

Окрашивание волос отложите на более благоприятный день, стрижка пройдет положительно.

Астропрогноз на 11 февраля

Отлично пройдет окрашивание волос в светлый цвет, также позитивно скажется стрижка.

Астропрогноз на 12 февраля

Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет. Прическу выберите спокойную.

Астропрогноз на 13 февраля

Любые манипуляции с волосами противопоказаны. Стрижка и окрашивание могут не принести желаемого результата.

Если запланирован поход к парикмахеру — отдайте предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 14 февраля

Нейтральный день для посещения салона. Хотите сохранить прическу на дольше — стригите волосы. Можно провести окрашивание в темные тона.

Касаемо прически — сделайте локоны.

Астропрогноз на 15 февраля

Негативный день для манипуляций с шевелюрой. Отмените запись к парикмахеру или перенесите на другой, более благоприятный день.

Астропрогноз на 16 февраля

Луна все также убывает, а потому стрижка сегодня замедлит рост волос. Окрашивание не принесет желаемых результатов.

Астропрогноз на 17 февраля

Хорошо пройдет кардинальная смена имиджа, но только не химическая завивка, поскольку состояние волос заметно ухудшится.

Астропрогноз на 18 февраля

Уместно незначительное изменение цвета волос или же просто обновление. Прическа должна быть как можно проще.

Астропрогноз на 19 февраля

Нейтральный период для манипуляций с внешностью. Окрашивание может спровоцировать проблемы, короткая стрижка подойдет тем, кто хочет кардинальных изменений в жизни.

Астропрогноз на 20 февраля

День новолуния, а потому — отложите поход к парикмахеру. Если это невозможно, предпочтите окрашивание только натуральными красителями и в естественные цвета.

Астропрогноз на 21 февраля

Положительный день для стрижки, особенно — если хотите ускорить рост волос. Окрашивание также пройдет хорошо.

Астропрогноз на 22 февраля

Растущая Луна поможет улучшить состояние волос, ускорить их рост и укрепить корни. Смело ступайте в салон и воплощайте задуманное.

Астропрогноз на 23 февраля

Стрижка — не самое лучшее решение в этот день. Отдайте предпочтение оздоровительным и питательным процедурам.

Астропрогноз на 24 февраля

Новая стрижка подарит вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии. Окрашиванием волос натуральными красителями в светлый тон вы привлечете деловые связи.

Астропрогноз на 25 февраля

Кардинально менять имидж не стоит, идете к парикмахеру — состригите кончики.

Астропрогноз на 26 февраля

Луна все еще находится в растущей фазе, которая хорошо влияет на рост волос и укрепление корней. Положительным будет и окрашивание.

Астропрогноз на 27 февраля

Нейтральное время для стрижки и окрашивания. Никаких изменений вы не почувствуете.

Астропрогноз на 28 февраля

Стрижка и окрашивание в этот период придадут сил.