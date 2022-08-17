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Астрологія

Коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон – таролог назвала терміни

17 Серпня 2022, 17:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон – таролог назвала терміни
Джерело: Depositphotos

Таролог Людмила Хомутовська сказала, скільки в Україні ще триватиме воєнний стан і коли чоловіки матимуть змогу виїжджати за кордон.

За словами Людмили, кінець воєнного стану буде в період Нового року.

– У нас будуть якісь розширення списків. Але вільно зможуть перетинати кордон у лютому 2023 року. Загалом вільно, всі хто захочуть, – зазначила Хомутовська.

Раніше Людмила Хомутовська розповіла, чи буде вибух на Запорізькій АЕС і чого варто чекати персоналу станції, який тримають у заручниках.

Зараз дивляться

Таролог побачила, що буде кілька смертей, проте більшість персоналу доживе до звільнення. Також вона сказала, що напруга щодо Запорізької АЕС буде, проте згодом цю ситуацію з РФ залагодять.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Астрологія Воєнний стан
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