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Таролог про майбутнє рупорів Кремля: Соловйова приберуть, а Скабєєва розплатиться через 2 роки

11 Серпня 2022, 11:41
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Таролог про майбутнє рупорів Кремля: Соловйова приберуть, а Скабєєва розплатиться через 2 роки

Людмила Хомутовська зробила прогноз на картах таро та дізналася майбутнє пропагандистів Кремля – Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої. Судячи з розкладів, розплата для путінських посіпак не за горами.

Таролог твердо переконана, спроби Володимира Соловйова втекти будуть безуспішними, його приберуть.

– Я вже не раз дивилася Соловйова. Він спробує сховатися і буде тікати. Його розшукуватимуть у світі. Довго він жити не буде – його знайдуть і приберуть.

На пропагандистку Ольгу Скабєєву також чекає покарання.

Зараз дивляться

– Скабєєва буде покарана десь за два роки. До того часу вона почуватиметься непогано і буде на гребні слави. Грошей вона також отримає доволі багато за все це, – додала Хомутовська.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні Володимир Соловйов Пропаганда Росії
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