Людмила Хомутовська зробила прогноз на картах таро та дізналася майбутнє пропагандистів Кремля – Володимира Соловйова та Ольги Скабєєвої. Судячи з розкладів, розплата для путінських посіпак не за горами.

Таролог твердо переконана, спроби Володимира Соловйова втекти будуть безуспішними, його приберуть.

– Я вже не раз дивилася Соловйова. Він спробує сховатися і буде тікати. Його розшукуватимуть у світі. Довго він жити не буде – його знайдуть і приберуть.

На пропагандистку Ольгу Скабєєву також чекає покарання.

Зараз дивляться

– Скабєєва буде покарана десь за два роки. До того часу вона почуватиметься непогано і буде на гребні слави. Грошей вона також отримає доволі багато за все це, – додала Хомутовська.