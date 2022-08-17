Таролог Людмила Хомутовская сказала, сколько в Украине еще продлится военное положение и когда мужчины смогут выезжать за границу.

По словам Людмилы, конец военного положения будет в период Нового года.

— У нас будут какие-то расширения списков. Но свободно смогут пересекать границу в феврале 2023. Вообще свободно, все кто захотят, — отметила Хомутовская.

Ранее Людмила Хомутовская рассказала, будет ли взрыв на Запорожской АЭС и чего ожидать персоналу станции, который держат в заложниках.

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Таролог увидела, что будет несколько смертей, однако большая часть персонала доживет до освобождения. Также она сказала, что напряжение относительно Запорожской АЭС будет, однако со временем эту ситуацию с РФ уладят.