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Коктейль із роздратування і переживань: гороскоп на 19 червня 2023 року

18 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 червня 2023 року попереджає, що до різкості минулого дня додасться емоційність. Зрештою можемо отримати коктейль із роздратування та переживань, який так само може довести нас до сліз.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 17:39 можна спробувати зробити те, що не виходило раніше.

Є дуже гарний шанс, що зараз вдасться. Але перш ніж пробувати, подумайте, чи дійсно вам це потрібно, чи дійсно це ваше бажання, а не ваших близьких або тиск соціуму.

Згідно з гороскопом на 19.06.2023, у цей день:

  • сприятливо після 17:39 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
  • несприятливо після 17:39 – давати та брати гроші в борг.

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