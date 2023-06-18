Гороскоп на 19 июня 2023 года предупреждает, что к резкости прошлого дня добавится эмоциональность. В итоге можем получить коктейль из раздражения и переживаний, который так же может довести нас до слез.

По прогнозу университета Никифоровых, после 17:39 можно попробовать сделать то, что не получалось раньше.

Есть очень хороший шанс, что сейчас удастся. Но прежде чем пробовать, подумайте, действительно ли вам это нужно, действительно ли это ваше желание, а не ваших близких или давление социума.

Согласно гороскопу на 19.06.2023, в этот день:

благоприятно после 17:39 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно после 17:39 — давать и брать деньги в долг.

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