Весілля – подія, про яку мріють не тільки дівчата, а й чоловіки. Церемонія завжди несе радість, до неї готуються упродовж тривалого часу.

Щоб усе було ідеально, важливо підбирати день святкування з огляду на активність космосу – навіть Місяць і Сонце можуть зміцнити або похитнути шлюб, що тільки розпочався. Космічна активність супутника і світила впливає на все живе, зокрема й на людей. Саме час з’ясувати, який місяць найкращий для весілля, а коли краще перенести важливу церемонію.

Сприятливі дні для весілля 2024 – дивіться далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Січень 2024

Сприятливі дні: 5, 12-15, 19-21, 23, 24 січня

Несприятливі дні: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 27, 29, 30 січня

Можна помітити, що січень точно не найкращий місяць для весілля – дуже багато несприятливих днів. До того ж, у перший місяць 2024 року багато церковних свят, у які не варто влаштовувати церемонію.

Лютий 2024

Сприятливі дні: 4, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23 лютого

Несприятливі дні: 3, 6-8, 10, 25, 27-29 лютого

Рекомендується грати весілля до настання Масниці. Оскільки 2024 року свято припадає на березень, то обмежень як таких немає.

Березень 2024

Сприятливі дні: 15, 19, 22, 24, 25 березня

Несприятливі дні: 5, 6, 9, 26, 28 березня

Березень 2024 року принесе нам багато свят. Судячи зі сприятливих днів, планувати весілля потрібно на другу половину місяця. Уже до кінця березня природа почне прокидатися і цвісти.

Квітень 2024

Сприятливі дні: 10, 12, 14, 21, 22 квітня

Несприятливі дні: 2-4, 8, 27, 29-30 квітня

Не надто сприятливий місяць для весіль. Краще придивіться до наступних місяців, або виберіть вдалу дату, якщо чекати несила.

Травень 2024

Сприятливі дні: 10, 12, 13, 19, 20 травня

Несприятливі дні: 1, 4, 7, 16, 26, 27 травня

Травень порадує нас потеплінням – буде відчуття, що світ стає красивішим. Чудовий період для весіль. Головне – підібрати сприятливий день.

Червень 2024

Сприятливі дні: 8, 9, 16, 20, 21, червня

Несприятливі дні: 5, 6, 13, 22, 25, 29 червня

Знову несприятливих днів більше, ніж вдалих. Утім, церковних свят не так багато, як могло бути. Літо часто обирають для весіль, тому можна сміливо влаштовувати гуляння.

Липень 2024

Сприятливі дні: 7, 12, 13-15, 17-19 липня

Несприятливі дні: 2-4, 6, 23, 24, 30, 31 липня

Кінець місяця буде невдалим для весілля – плануйте церемонію на початок липня. До того ж, уже в серпні буде багато церковних свят.

Серпень 2024

Сприятливі дні: 9-11, 14, 16, 18, 19 серпня

Несприятливі дні: 3, 7, 20, 22, 27, 29, 31 серпня

В останній місяць літа сприятливих днів для весілля не так уже й багато. Найкраще розглядати середину місяця. Остання можливість влаштувати свято під променями літнього сонця.

Вересень 2024

Сприятливі дні: 6, 8, 9, 14, 15, 16 вересня

Несприятливі дні: 2, 3, 25, 28, 30 вересня

Який місяць вдалий для весілля? Відповіддю на це запитання буде вересень. Несприятливих днів не дуже багато, та й свята не завадять вибрати правильну дату.

Жовтень 2024

Сприятливі дні: 4, 6-9, 12-15 жовтня

Несприятливі дні: 1, 2, 10, 21, 27, 28, 31 жовтня

Середина місяця буде вдалим періодом для весілля. До того ж, Покрову тепер відзначають в Україні 1 числа, тож 14 жовтня тепер можна влаштовувати гуляння.

Листопад 2024

Сприятливі дні: 3, 8, 10, 11, 14, 15 листопада

Несприятливі дні: 19-21, 23, 24, 26-28, 30 листопада

Кінець місяця вважається одним із найневдаліших для весілля у 2024 році. Спробуйте влаштувати церемонію раніше, інакше шлюб може виявитися не таким міцним, як хотілося б молодим.

Грудень 2024

Сприятливі дні: 2, 6-8, 12, 13, 15 грудня

Несприятливі дні: 3, 4, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31 грудня

Виходячи з календаря, вдалими місяцями для весілля можна вважати лютий, липень і вересень 2024 року.

Нагадаємо, що в Україні також оновився церковний календар на 2024 рік. На тлі цього свята відзначатимуть за новими датами – головне, не заплутатися і дотримуватися традицій.