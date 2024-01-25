2024 рік – високосний. Як відомо, саме рік із додатковим днем оповитий містикою та супроводжується забобонами. Тож дізнаємося, чи можна виходити заміж у високосний рік.

А заразом подивимося, чи є надія на щасливий шлюб для тих, хто хоче зіграти весілля у 2024-му.

Що таке високосний рік

Поняття високосний рік зʼявилося за часів Юлія Цезаря. Так давньоримський імператор впорався із неточністю календаря. Як відомо, повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 днів і 6 годин, а наш календар – це 365 днів. За чотири роки астрономічний та календарний роки накопичують різницю у добу. Через це раз на чотири роки у лютому зʼявляється додатковий день.

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Забобони, повʼязані з високосним роком

Таких прикмет є безліч, адже людство все життя вірило, що на події можуть впливати невідомі сили. Отже, високосний рік набув містичності й ознак небезпечності. Зокрема, у цей рік радять забути про переїзд, зміну роботи, старт бізнесу, будівництво та ремонт, довгострокові плани та, звісно, укладання шлюбу.

Прикмети про одруження у високосний рік

Бідність та нещастя у сімейному житті;

Смерть одного з подружжя або члена сім’ї;

Розлучення протягом трьох років;

Постійні зради та сварки;

Серйозні фінансові втрати.

Але ж може бути так, що необхідно одружитися саме у високосний рік. Вважається, що нейтралізувати негаразди можна, якщо гучно не святкувати. Сукня нареченої має бути довга та зі шлейфом, аби союз тривав довго. У взуття радять покласти монети задля достатку.

Чи дійсно не можна одружуватися у високосний рік

Як ми знаємо, прикмети працюють лише тоді, коли ти в них віриш і звертаєш увагу. Жодна статистика не підтверджує того, що шлюби, укладені в високосний рік, менше щасливі за звичайні, це ж стосується і кількості розлучень. Головне, щоби люди у парі кохали та поважали одне одного, тоді жодні забобони не будуть страшні. Якщо ж потрібне підтвердження від календарів чи астрологів, можна звернутися до східних мудреців.

Східний календар, згідно з яким символом 2024 року буде Зелений Дерев’яний Дракон, не бачить жодних проблем для весілля у високосний рік. Хоч дракон є істотою непередбачуваною та небезпечною, дерево та зелений колір врівноважують його, адже є символом стабільності та спокою. Отже, зірки віщують, що пара, яка уклала шлюб у 2024 році, зможе протягом довгих років зберігати любов і пристрасть у стосунках. До того ж, Дракон – ще й захисник, тож убереже шлюб від різних негараздів і нещасть.