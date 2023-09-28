Свадьба — событие, о котором мечтают не только девушки, но и мужчины. Церемония всегда несет радость, к ней многие готовятся долгие дни и недели.

Чтобы все было идеально, важно подбирать день празднования учитывая активность космоса — даже Луна и Солнце могут укрепить или пошатнуть брак, который только начался. Космическая активность спутника и светила влияет на все живое, в том числе и на людей. Самое время выяснить, какой месяц лучший для свадьбы, а когда лучше перенести важную церемонию.

Благоприятные дни для свадьбы 2024 – смотрите дальше в материале.

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Январь 2024

Благоприятные дни: 5, 12-15, 19-21, 23, 24 января

Неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 27, 29, 30 января

Можно заметить, что январь точно не лучший месяц для свадьбы — очень много неблагоприятных дней. К тому же, в первый месяц 2024 года много церковных праздников, в которые не стоит устраивать церемонию.

Февраль 2024

Благоприятные дни: 4, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23 февраля

Неблагоприятные дни: 3, 6-8, 10, 25, 27-29 февраля

Рекомендуется играть свадьбу до наступления Масленицы. Поскольку в 2024 году праздник приходится на март, то ограничений как таковых нет.

Март 2024

Благоприятные дни: 15, 19, 22, 24, 25 марта

Неблагоприятные дни: 5, 6, 9, 26, 28 марта

Март 2024 года принесет нам много праздников. Судя по благоприятным дням, планировать свадьбу нужно на вторую половину месяца. Уже к концу марта природа начнет просыпаться и цвести.

Апрель 2024

Благоприятные дни: 10, 12, 14, 21, 22 апреля

Неблагоприятные дни: 2-4, 8, 27, 29-30 апреля

Не очень благоприятный месяц для свадеб. Лучше присмотритесь к следующим месяцам, или выбери удачную дату, если ждать нет сил.

Май 2024

Благоприятные дни: 10, 12, 13, 19, 20 мая

Неблагоприятные дни: 1, 4, 7, 16, 26, 27 мая

Май порадует нас потеплением — будет ощущение, что мир становится красивее. Отличный период для свадеб. Главное – подобрать благоприятный день.

Июнь 2024

Благоприятные дни: 8, 9, 16, 20, 21 июня

Неблагоприятные дни: 5, 6, 13, 22, 25, 29 июня

Снова неблагоприятных дней больше, чем удачных. Впрочем, церковных праздников будет не так много, как могло быть. Лето часто выбирают для свадеб, поэтому можно смело устраивать гуляния.

Июль 2024

Благоприятные дни: 7, 12, 13-15, 17-19 июля

Неблагоприятные дни: 2-4, 6, 23, 24, 30, 31 июля

Конец месяца будет неудачным для свадьбы — планируйте церемонию на начало июля. К тому же, уже в августе будет много церковных праздников.

Август 2024

Благоприятные дни: 9-11, 14, 16, 18, 19 августа

Неблагоприятные дни: 3, 7, 20, 22, 27, 29, 31 августа

В последний месяц лета благоприятных дней для свадьбы не так уж много. Лучше всего рассматривать средину месяца. Последняя возможность устроить праздник под лучами летнего солнца.

Сентябрь 2024

Благоприятные дни: 6, 8, 9, 14, 15, 16 сентября

Неблагоприятные дни: 2, 3, 25, 28, 30 сентября

Какой месяц удачный для свадьбы? Ответом на этот вопрос будет сентябрь. Неблагоприятных дней не очень много, да и праздники не помешают выбрать правильную дату.

Октябрь 2024

Благоприятные дни: 4, 6-9, 12-15 октября

Неблагоприятные дни: 1, 2, 10, 21, 27, 28, 31 октября

Средина месяца будет удачным периодом для свадьбы. К тому же, Покров теперь отмечают в Украине 1 числа, так что 14 октября теперь можно устраивать гуляния.

Ноябрь 2024

Благоприятные дни: 3, 8, 10, 11, 14, 15 ноября

Неблагоприятные дни: 19-21, 23, 24, 26-28, 30 ноября

Конец месяца считается одним из самых неудачных для свадьбы в 2024 году. Постарайтесь сделать церемонию раньше, иначе брак может оказаться не таким крепким, как хотелось бы молодым.

Декабрь 2024

Благоприятные дни: 2, 6-8, 12, 13, 15, декабря

Неблагоприятные дни: 3, 4, 18, 19, 21, 25, 26, 30, 31 декабря

Исходя из календаря, удачными месяцами для свадьбы можно считать февраль, июль и сентябрь 2024.

Напомним, что в Украине также обновился церковный календарь на 2024 год. На фоне этого праздники будут отмечаться по новым датам — главное, не заплутаться и следовать традициям.