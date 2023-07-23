Прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін не стане президентом РФ. Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому Місті розкрив, яка доля чекає на чиновника країни-терориста.

– Такого ніколи не буде. Сьогодні досить часто трапляється карта Вежі, тож це дуже добре. Вона вказує на те, що на Росію скоро чекає розвал, – заявив Гордєєв.

Мольфар додав, що все буде горіти й “летіти”, це стосується абсолютно всієї влади у РФ, зокрема й Кремля.

– Що конкретно буде – я не знаю. Але ймовірність того, що Мішустін буде президентом Росії – нульова, – підсумував Макс.

Раніше мольфар побачив долю колаборанта Сальдо. Уже зовсім скоро для зрадника настане дуже важкий час, і це не вийде приховати за псевдовпевненістю. Є ймовірність того, що Сальдо ліквідують, як це робили з іншими колаборантами.