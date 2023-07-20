Глава Чечні Кадиров розмірковує про свої плани за спиною у Путіна. Мольфар і таролог Макс Гордєєв в ефірі Ранку у Великому Місті розповів про можливу зраду з боку Рамзана.

– Я думаю, що Кадиров зрадить Путіна. У будь-якому разі мені здається, що він уже це робить. І хоча Рамзан при владі, він може не стільки зрадити, стільки просунути свої інтереси коштом глави Кремля, – заявив мольфар.

Гордєєв додав, що Рамзан бачить, наскільки важко зараз дається війна з Україною для Росії. До того ж Путін усім пообіцяв, що кровопролиття закінчиться швидко, та вже минуло понад 500 днів війни.

– Карти показують, що зрада дуже ймовірна, – підсумував мольфар.

Раніше Макс розповів, чи повернуть Януковича в Україну. На думку Гордєєва, Віктора все ще тримають як запасного президента, якого хочуть поставити замість Володимира Зеленського. Утім, не виключено, що його судитимуть.