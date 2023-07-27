Вероятность появления президента РФ в Гааге очень низкая. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, кто сдаст Путина трибуналу.

— Очень маловероятно, что лидер страны-агрессора окажется в Гааге после задержания. Его боятся, и это все фарс, — уверяет Гордеев.

Карты показали, что долгожданный суд над кровавым дикататором может так и не состояться.

Впрочем, не исключено, что президента РФ подставят — это будет своего рода нож в спину, причем от близкого человека.

Ранее мольфар раскрыл, предаст ли лидер Чечни Кадыров Путина. Похоже, соратник диктатора уже это делает ради своих интересов. Ведь сам Путин обещал быструю войну, но она теперь затянулась на более чем 500 дней.