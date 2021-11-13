Учасниця Битви екстрасенсів на СТБ Дар’я Постнікова назвала топ-3 найрозумніших знаків зодіаку. Перше місце в рейтингу посідає Водолій.

За словами екстрасенса, представники цього знаку природжені інтелектуали, доволі важко зустріти такого Водолія, який не любить читати, оскільки поглинати інформацію він може в необмеженій кількості.

Водолії годинами можуть міркувати про високі матерії, і дуже часто їм це заважає в повсякденному житті, поруч обов’язково має бути хтось, хто зможе повернути великого філософа до буденності.

Іноді вони вважають себе вищими за інших і можуть трохи зневажливо ставитися до тих, хто не такий розумний, на їхню думку.

Порада Водоліям, які не хочуть залишитися без друзів: трішки зменште оберти, будьте м’якшими, ніхто не сумнівається у вашій освіченості та винятковості.

Друге місце в рейтингу найрозумніших знаків зодіаку посідає Стрілець.

Стрілець не випадково займає своє місце серед зоряних мудреців, оскільки він поєднує в собі різні типи інтелекту.

Він хороший аналітик, але водночас доволі креативний, що допомагає йому знаходити нестандартні рішення.

Стрілець завжди тримає руку на пульсі, прагне нових знань, розуміє, як діяти практично в будь-якій ситуації. Представники цього знаку зазвичай мають прекрасну пам’ять, акуратні, дуже уважні до деталей.

Стрільці талановиті вчителі та оратори, вони з радістю готові ділитися знанням, але їм також не варто забувати про те, що іноді буває корисно прислуховуватися до альтернативної точки зору.

Третє місце в рейтингу дістається Козерогам.

На відміну від природно обдарованих представників зодіакального кола, Козероги готові завзято виборювати пальму інтелектуальної першості.

Найчастіше Козероги обирають одну чи кілька сфер знань, у яких прагнуть стати експертами, але все життя вагаються, чи достатньо вони успішні в цій царині, тому дуже потребують схвалення та підтримки свого оточення.

Можливо, Козероги не такі універсальні, як Стрільці, але вони добре обізнані в предметах, які їх справді цікавлять.

Вони цілеспрямовані, працьовиті та практичні, мають силу волі, щоб досягти результатів.

Єдине, що так необхідно Козерогам, це навчитися приймати конструктивну критику і не вважати зауваження на свою адресу кінцем світу.

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