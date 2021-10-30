Кожен з нас час від часу відчуває потребу у відпочинку, інколи це пов’язано з втомою від довгих робочих днів в офісі, рутинних хатніх справ в дома, сімейних клопотів, але буває так, що наша втома пов’язана зі звичайними лінощами, та не бажанням докладати зусилля у повсякденних справах.

Екстрасенс Віктор Литовський склав Топ – 3 найледачиших знаків зодіаку, спеціально для наших читачів.

3. Риби

Третє місце посідають представники знаку зодіаку Риби.

Зазвичай представників цього знаку зодіаку можна охарактеризувати, як дуже мрійливих, чутливих і романтичних людей. Іноді Риби абсолютно не пробивні за характером. Вони хочуть, щоб про них хтось дбав, але при цьому зворотної дії та реакції від них можна не очікувати. Вони з тих, хто хочуть отримати від життя усе та одразу, але досить часто це обмежується одним лише бажанням .

Риби дуже мрійливий знак зодіаку, і часто сприймають життя через призму рожевих окулярів, вибудовують перед собою повітряні замки, малюють для себе гарну картинку ідеального життя, але частіше за все одними мріями все і закінчується, вони не сильно прагнуть зробити якісь дії для досягнення своїх цілей та мети.

У побуті представників знаку зодіака Риби, не часто, можна назвати господарями року.

Як ти їх не проси, вони ніколи не приберуться за собою у кімнаті, а помити за собою посуд чи підлогу, для Риб, можно порівняти з героїчним вчинком.

Прибирання, прання, приготування їжі – це все не для них. Риби бажають розслаблятися, а не займатися хатніми справами. Вони швидше сядуть на диван перед телевізорів, у крайньому випадку візьмуть в руки книгу чи смартфон.

2. Терези

На другій сходинці топу “ледарів”, зручно та комфортно влаштувалися представники знаку зодіака Терези. Терези живуть в надії, що за них хтось прийме рішення. Але якщо, вони вже якось визначяться зі своїми цілями і зрозуміють, що розраховувати можна буде тільки на свої власні сили, то вони зможуть працювати і тоді вони досягнуть поставлених цілей. Терези дуже люблять, коли про них турбуються, приймають рішення замість них і взагалі роблять все. У сімейних стосунках, вони завжди і в усьому сподіваються на свого партнера. Їм так зручніше, а їх інтереси та бажання завжди будуть понад усе.

Найчастіше Терези не знають чого вони хочуть. Вони постійно вагаються, часто їм важко бути зосередженими на одній справі, вони не поспішають у прийнятті будь-якого рішення “завжди будуть зважувати усі за та проти”.

Єдине питання, котре дається Терезам легко і взагалі не питання: якщо є бажання лінитися, це необхідно робити!

Терези майстри відпочинку, і якщо вони відчувають, що настав час бити байдики, вони це зроблять не вагаючись ні секунди.

Життя Терезів це певний мікс леношів та завзятого трудоголізму, ці дві складові постійно чергуються, змінюючи одна одну.

Терези можуть бути сповнені сил, амбіцій та ентузіазму, але раптом на них може «напасти» апатія і навіть пальцем поворухнути стає ліньки.

Кращі ліки від ліні в такий момент, залишити Терези на наодинці з собою. Адже спроба спілкуватися з Терезами в такому випадку дуже не проста справа.

Але не варто забувати, що вже завтра все зміниться. Лінь ніби рукою зніме і представники цього знаку зодіака займуться справами з новими силами та неймовірним ентузіазмом.

1. Телец

Перше місце нашого топу очолили представники знаку зодіаку Телець. Тельці дуже люблять комфортні умови, затишок у домі, і щоб поруч були сучасні блага цивілізованого світу. За будь яку ціну вони здатні досягти своїх цілей, багато працювати, тому, що жадають бути першими у перегонках за успіхом. Виникає дуже закономірне питання: чому тоді в такому випадку, Тельці самі ледачі знаки?

Відповідь просто тому, що Телець по при своєї ледачості, він також самий впертий знак Зодіаку. Тельці вперто домагаються своєї мети, якщо вони поставили перед собою мету нічого не робити і оточити себе затишком та комфортом, вони як воли будуть до неї йти не звертаючи уваги на труднощі та перепони. Заради досягнення поставлених цілей, Тельці не пошкодують ні часу, ні сил, ні грошей.

Але після досягнення свої мети, як би ви не намагалися здвинути Тельця з місця, це буде неможливо.

Девіз Тельців звучить просто – нехай хто-небудь інший це зробить.

Вони з великим задоволення будуть насолоджуватися та радіти усіма можливими благами цивілізації: щоб за них усе робила спеціальна техніка, посудомийна машинка, робот-пилосос, мультіварка.

З цього приводу ми робимо висновок, що представники цього знаку зодіаку зроблять все можливе, щоб заробити грошей, придбати собі таких помічників, котрі зроблять усе за них, а вони будуть просто потом валятися і байдикувати.