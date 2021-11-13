Участница Битвы экстрасенсов на СТБ Дарья Постникова назвала топ-3 самых умных знаков зодиака. Первое место в рейтинге занимает Водолей.

По словам экстрасенса, представители этого знака прирожденные интеллектуалы. Довольно трудно встретить такого Водолея, который не любит читать, поскольку поглощать информацию он может в неограниченных количествах.

Водолеи часами могут рассуждать о высоких материях, и очень часто это им мешает в повседневной жизни, рядом обязательно должен быть кто-нибудь, кто сможет вернуть великого философа к обыденности.

Иногда они считают себя выше других и могут слегка пренебрежительно относиться к тем, кто менее умен, по их мнению.

Совет Водолеям, которые не хотят остаться без друзей: слегка сбавьте обороты, будьте мягче, никто не сомневается в вашей образованности и исключительности.

Второе место в рейтинге самых умных знаков зодиака занимает Стрелец.

Стрелец по праву занимает свое место среди звездных мудрецов, потому что он сочетает в себе разные типы интеллекта.

Он хороший аналитик, но в тоже время достаточно креативный, что позволяет ему находить нестандартные решения. Стрелец всегда держит руку на пульсе, стремится к новым знаниям, понимает, как действовать практически в любой ситуации.

Представители этого знака обычно обладают хорошей памятью, аккуратны, очень внимательны к деталям.

Стрельцы талантливы учителя и ораторы, они с радостью готовы делиться знанием, но им тоже не стоит забывать о том, что иногда бывает полезно прислушиваться к альтернативной точке зрения.

Третье место в рейтинге достается Козерогам.

В отличие от естественно одаренных представителей зодиакального круга, Козероги готовы упорно бороться за пальму интеллектуального первенства.

Зачастую Козероги выбирают одну или несколько сфер знаний, в которых стремятся стать экспертами, но всю жизнь колеблются, достаточно ли они успешны в этой области, поэтому очень нуждаются в одобрении и поддержке своего окружения.

Возможно, Козероги не так универсальны, как Стрельцы, но они хорошо осведомлены в интересующих их предметах. Они целеустремленные, трудолюбивые и практичные, обладают силой воли, чтобы достичь результатов.

Единственное, что так необходимо Козерогам, так это научиться принимать конструктивную критику и не считать замечания в свою сторону концом света.

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