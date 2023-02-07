Березень – перший місяць весни, коли все живе починає прокидатися після зимової сплячки. Наш організм також починає підлаштовуватися під зміни оточення – це стосується навіть шкіри та волосся.

Щоб шевелюра була густою і красивою, важливо не тільки стежити за собою, а й звірятися з місячним календарем стрижок, який допоможе з’ясувати, коли йти на процедуру, коли міняти імідж або відмовитися від зустрічі з майстром.

Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на березень 2023 року, щоб ви змогли грамотно спланувати свій похід до перукаря.

Зараз дивляться

Астропрогноз на 1 березня

Не найкращий день для стрижки. На початку місяця краще не змінювати імідж чи коротити довжину волосся.

Астропрогноз на 2 березня

Сприятливий день для стрижки. Волосся ростиме швидко, а шевелюра буде густою. Можна сміливо записуватись до майстра.

Астропрогноз на 3 березня

Не найкращий день для стрижки – якщо немає іншої можливості, то варто продумати своє побажання до дрібниць, інакше майстер може неправильно зрозуміти ваші побажання.

Астропрогноз на 4 березня

Волосся можна сміливо стригти – після процедури воно помітно зміцниться і ростиме швидше. За заявою астрологів, стрижка допоможе підняти настрій та самооцінку.

Астропрогноз на 5 березня

Нейтральний день для зачіски. Похід до майстра можна буде назвати вдалим, але наслідки для організму можуть бути непередбачуваними.

Астропрогноз на 6 березня

Дуже сприятливий для стрижки день. Можна сміливо експериментувати, змінювати колір та імідж. Навіть оздоровчі процедури точно пройдуть вдало.

Астропрогноз на 7 березня

Ще один сприятливий день. Стрижка довго зберігатиме свою форму, а колір буде насиченим. Щоправда, краще уникати темних тонів.

Астропрогноз на 8 березня

Для збереження власного здоров’я сьогодні варто відмовитись від стрижки. Навіть зачіска може негативно вплинути – краще закрутити волосся в пучок.

Астропрогноз на 9 березня

Нейтральний день для стрижки. Якщо є вільний час – краще скористатися оздоровчими процедурами.

Астропрогноз на 10 березня

Ще один нейтральний день. Не чекайте чудес після походу до майстра, і краще зовсім перенести процедуру на більш сприятливий день.

Астропрогноз на 11 березня

Несприятливий день. Не рекомендується відвідувати перукарню – після неї волосся ростиме повільно.

Астропрогноз на 12 березня

Черговий несприятливий день – астрологи буквально забороняють робити щось зі своїм волоссям. Це також стосується і нігтів – краще обійтися без процедур, або перенести їх на інший день.

Астропрогноз на 13 березня

Відносно один нейтральний день – стрижка допоможе налагодити контакт зі своїм майстром, і відчуття самотності зникне. Щоправда, результат може не сподобається, що помітно зіпсує настрій.

Астропрогноз на 14 березня

Середина місяця також не обіцяє нічого доброго – стрижка може перетворити день на справжній жах. Можуть чекати конфлікти на роботі та в сім’ї, та й здоров’я не дякуватиме за стрижку.

Астропрогноз на 15 березня

Не поспішайте записуватися до майстра – дочекайтеся вдалого дня, тим паче стрижки повинна радувати тривалий час, а не змушувати почуватися незручно.

Астропрогноз на 16 березня

Дуже сприятливий день – якщо є вільна хвилина, то краще нею скористатися. Зачіску краще вибрати спокійну, не сладну, намагайтеся не перестаратися з аксесуарами.

Астропрогноз на 17 березня

Стрижка сьогодні зможе негативно позначитися на вашому психічному стані – краще не ризикувати й не просити майстра змінити імідж.

Астропрогноз на 18 березня

Цей день несе нестабільне емоційне тло. Не варто вдаватися до крайнощів – якщо відкласти процедуру не виходить, то візуальні зміни мають бути мінімальними.

Астропрогноз на 19 березня

Стригтися сьогодні означає збільшити свою харизму та чарівність. Скористайтеся позитивним впливом Місяця.

Астропрогноз на 20 березня

Через стрижку та миття голови може з’явитися лупа. Зробіть усі свої процедури заздалегідь, або ж не змінюйте вигляд волосся занадто кардинально.

Астропрогноз на 21 березня

Відвідати перукаря варто власникам тонкого та пошкодженого волосся – краще провести оздоровчі процедури, але без фанатизму.

Астропрогноз на 22 березня

Сприятливий день – волосся ростиме швидше, а фарбування триматиметься довго. Скористайтеся цією нагодою.

Астропрогноз на 23 березня

Нейтральний день – загальний стан волосся не зміниться після стрижки. Якщо ставитеся до стрижки як простої процедури – результат не розчарує.

Астропрогноз на 24 березня

Якщо піти до майстра цього дня, то загальний стан волосся покращає. Саме час зафарбувати сивину, якщо вона вже надто помітна.

Астропрогноз на 25 березня

Дуже сприятливий день. Якщо хочете, щоб волосся росло швидше, стан його покращувався, а корінь зміцнювався – сміливо підстригайте його.

Астропрогноз на 26 березня

Стрижка сьогодні допоможе позбутися хвороб, так само залучить гроші. З іншого боку, астрологи не рекомендують записуватись до майстра – краще перенести процедури.

Астропрогноз на 27 березня

Сьогодні не варто піддаватися негативній енергії – день треба провести на позитиві, але кардинальних змін зачіски краще не робити.

Астропрогноз на 28 березня

Нейтральний день – можна сміливо змінювати імідж, але від кардинальних змін чарівництва чекати не варто.

Астропрогноз на 29 березня

Взагалі будь-який кардинальний вплив на волосся сьогодні несприятливий. Відмовтеся від процедур, і якщо захочеться змін – просто поекспериментуйте з волоссям перед дзеркалом.

Астропрогноз на 30 березня

У цей день будь-які зміни в зачісці можуть завдати маси незручностей. Якщо вже йти до майстра, то лише заради оздоровчих процедур.

Астропрогноз на 31 березня

Останній день місяця – сприятливий день. Зробіть так, щоб він був позитивним і процедури в перукарні пройдуть дуже добре.