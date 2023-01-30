З 17 січня по 13 березня Марс і Сатурн стали в квадрат один від одного. Зазвичай їхня подібна взаємодія несе проблеми для людей, протести, суперечки, військові конфлікти, потрясіння та хвилю землетрусів, руйнувань, вітрів.

Що чекає на Україну з січня по березень і чи планує Росія новий наступ, ексклюзивно до року повномашстабної війни Фактам ICTV розповіла астролог Христина Анютіна-Васильченко.

– Незважаючи на квадратуру, у мене є надія та підстава вважати, що такої ж історії, від якої здригнулася вся Україна минулого року – не буде. Обстріли – так, атаки, поневіряння, але такої масштабної окупації – ні, – зазначила астролог.

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Чи буде новий наступ Росії на Україну в лютому 2023

– У лютому, особливо після 13 числа, Росія має думки про посилення атак, напад на Україну, особливо у східних регіонах. Хоча небезпека зберігається для всієї країни, при цьому, я все ж таки сподіваюся на те, що нових вогнищ не буде – маю на увазі повторення Бучі, захоплення Києва.

Незважаючи на амбіції, сили Росії зараз слабші й потребують підкріплення, посилення людської могутності, а також хорошої стратегії.

– З приводу наступу буде багато галасу, роздування новин, однак або воно зірветься раніше, ніж почнеться, або буде провал наступу з вини військових лідерів, глав держави, політиків. Військових цілей не буде досягнуто. Імовірно, є думки, плани, стратегія – на повторне захоплення території, яку було окуповано та повернуто Україною.

Наразі Україна має стійкість, силу, проте допомога може затримуватися. Що особисто мене турбує – це складнощі екологічного характеру, забруднення ресурсів та проблеми для гуманітарного сектору нашої країни.

31 січня – 20 лютого

Для України в цей період можливі складнощі наступного характеру – проблема для зв’язків, комунікацій, дротів, вокзалів, аеропортів, судових, державних будівель. Але також відновлення. Тобто і проблеми будуть, і ми їх вирішимо.

– Цей проміжок, незважаючи на новини, що нагнітають, дає надію на те, що будуть бої, сили і складнощі на кордонах, але не для нової окупації.

Зростання випадків раптової смерті від нещасних випадків, вибухів, аварій, війни, електрики, спеки, самогубства, від дивних та незрозумілих причин, тероризм, інтриги, несподівані напади.

20 лютого – 7 березня

Цей період напружений. Багато хвилювань для країни, запальні промови. Труднощі у фінансах, ресурсах, занепокоєння та залежність від інших країн, допомога із затримкою, перешкодами, проблема для інвестицій, проблеми для населення, не виключаю складності для освітніх, дитячих, розважальних установ та політичних глав.

Складний час народу на багатьох фронтах. Ресурси, руйнування, але також є надія на успіхи у боях великою ціною.

7 березня – 21 березня

Проблеми, переполох для уряду з ресурсами, складнощі з водою, пожежі на ринках, у торговельних центрах, на широких вулицях, площах.

21 березня – 6 квітня

Дуже багато уваги до інших країн, багато договорів, можлива поїздка президента до іншої країни. Серйозні проблеми для жінки, удачі, велика популярність, гучність для країни через нещасний випадок, втрату жінки.

– У цей період мене турбує жінка при владі, жінка-лідер. Також можуть бути гучні справи, пов’язані з транспортними засобами всіх видів – наземні, автомобільні, водні, повітряні.

Несприятливі дні, коли збільшується небезпека

31 січня – 1, 3-5, 11-15, 18-21, 23-28 лютого

березень – 5-8, 12-17, 20-23, 28-29

Гороскоп по областях

Звичайно, вся Україна схильна до небезпеки та обстрілів, проте є області, які гарячіші – Запорізька область, Харківська, Луганська, Крим, Київська, Дніпровська, Донецька, Херсонська.

– Це, як на мене, зрозуміло і без астрології, проте несприятливі транзити для цих областей так і не проходять на даний момент.

У містах більш висока ймовірність для Харкова, Керчі, Білої Церкви, Дніпра, Києва, Кривого Рогу, Запоріжжя, Рівного, Хмельницького, Херсона, Вінниці, Донецька, Миколаєва, Черкас, Кременчука, Львова, також я б не випускала з поля зору Закарпаття.