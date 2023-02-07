Март — первый месяц весны, когда все живое начинает просыпаться после зимней спячки. Наш организм также начинает подстраиваться под изменения окружения — это касается даже кожи и волос.

Чтобы шевелюра была густой и красивой, важно не только следить за собой, но и присматриваться к лунному календарю стрижек, который поможет выяснить, когда идти на процедуру, когда менять имидж или вовсе отказаться от встречи с мастером.

Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на март 2023, чтобы вы смогли грамотно спланировать свой поход к парикмахеру.

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Астропрогноз на 1 марта

Не лучший день для стрижки. В начале месяца лучше не менять имидж или укорачивать длину волос.

Астропрогноз на 2 марта

Благоприятный день для стрижки. Волосы будут расти быстро, а шевелюра будет густой. Можно смело записываться к мастеру.

Астропрогноз на 3 марта

Не лучший день для стрижки — если нет другой возможности, то стоит продумать свои пожелания до мелочей, иначе мастер может неправильно понять их.

Астропрогноз на 4 марта

Волосы можно смело стричь — после процедуры они заметно укрепятся и будут расти быстрее. По заявлению астрологов, стрижка поможет поднять настроение и самооценку.

Астропрогноз на 5 марта

Нейтральный день для стрижки. Поход к мастеру можно будет назвать удачным, но последствия для организма могут быть непредсказуемыми.

Астропрогноз на 6 марта

Очень благоприятный день для стрижки. Можно смело экспериментировать, менять цвет и имидж. Даже оздоровительные процедуры точно пройдут удачно.

Астропрогноз на 7 марта

Еще один благоприятный день. Стрижка будет долго сохранять свою форму, а цвет будет насыщенным. Правда, лучше избегать темных тонов.

Астропрогноз на 8 марта

Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. Даже прическа может оказать негативное влияние — лучше закрутить волосы в пучок.

Астропрогноз на 9 марта

Нейтральный для стрижки день. Если есть свободное время — лучше воспользоваться оздоровительными процедурами.

Астропрогноз на 10 марта

Еще один нейтральный день. Не ждите волшебства после похода к мастеру, лучше вовсе перенести процедуру на более благоприятный день.

Астропрогноз на 11 марта

Неблагоприятный день. Не рекомендуется посещать парикмахерскую — после нее волосы будут расти медленно.

Астропрогноз на 12 марта

Очередной неблагоприятный день — астрологи буквально запрещают делать что-то со своими волосами. Это также касается и ногтей — лучше обойтись без процедур, или же перенести их на другой день.

Астропрогноз на 13 марта

Относительно нейтральный день — стрижка поможет наладить контакт со своим мастером, и ощущение одиночества исчезнет. Правда, результат может не понравится, что заметно подпортит настроение.

Астропрогноз на 14 марта

Средина месяца также не сулит ничего хорошего — стрижка может превратить день в настоящий кошмар. Могут ожидать конфликты на работе и в семье, да и здоровье не скажет спасибо за стрижку.

Астропрогноз на 15 марта

Не спешите записываться к мастеру — дождитесь более удачного дня, тем более, стрижка должна радовать длительное время, а не заставлять чувствовать себя неловко.

Астропрогноз на 16 марта

Очень благоприятный день — если есть свободная минута, то лучше ею воспользоваться. Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.

Астропрогноз на 17 марта

Стрижка сегодня сможет негативно сказаться на вашем психическом состоянии — лучше не рисковать, и не просить мастера сменить имидж.

Астропрогноз на 18 марта

Сегодняшний день несет нестабильный эмоциональный фон. Не стоит прибегать к крайностям — если отложить процедуру не получается, то визуальные изменения должны быть минимальными.

Астропрогноз на 19 марта

Стричься сегодня значит увеличить свою харизму и обаяние. Воспользуйтесь позитивным влиянием Луны.

Астропрогноз на 20 марта

Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть. Сделайте все свои процедуры заранее, или же не меняйте внешний вид волос слишком кардинально.

Астропрогноз на 21 марта

Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос — лучше провести оздоровительные процедуры, но без фанатизма.

Астропрогноз на 22 марта

Благоприятный день — волосы будут расти быстрее, а покраска будет держаться долго. Воспользуйтесь этой возможностью.

Астропрогноз на 23 марта

Нейтральный день — общее состояние волос не изменится после стрижки. Если относитесь к стрижке как к простой процедуре — результат не разочарует.

Астропрогноз на 24 марта

Если пойти к мастеру в этот день, то общее состояние волос улучшится. Самое время закрасить седину, если она уже слишком заметна.

Астропрогноз на 25 марта

Очень благоприятный день. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись — смело подстригайте их.

Астропрогноз на 26 марта

Стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги. С другой стороны, астрологи не рекомендуют записываться к мастеру — лучше перенести процедуры.

Астропрогноз на 27 марта

Сегодня не стоит поддаваться негативной энергии — день нужно провести на позитиве, но кардинальные изменения прически лучше не делать.

Астропрогноз на 28 марта

Нейтральный день — можно смело менять имидж, но от кардинальных изменений волшебства ожидать не стоит.

Астропрогноз на 29 марта

Вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Откажитесь от процедур, и если захочется изменений — просто поэкспериментируйте с волосами перед зеркалом.

Астропрогноз на 30 марта

В этот день любые изменения в прическе могут принести массу неудобств. Если уже идти к мастеру, то только ради оздоровительных процедур.

Астропрогноз на 31 марта

Последний день месяца — благоприятный день. Сделайте так, чтобы он был позитивным, и процедуры в парикмахерской пройдут очень хорошо.