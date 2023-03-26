Таролог і екстрасенс Віктор Литовський розповів, чи підтримує Китай Росію, і чи відбудеться розмова Володимира Зеленського з Сі Цзіньпінем.

Розклад карт показав тарологу, що очільник Китаю хоче отримати якомога більше вигоди від війни в Україні – на тлі цього є спроби затягнути ситуацію.

– Йдеться насамперед про те, що підтримка Путіна є ілюзією – Китай хоче отримати більший шматок пирога, більше ресурсів, коштів, а можливо й територій від Росії. При цьому, карти показують, що щойно Сі Цзіньпінь отримає максимум бажаного, цей союз не матиме жодного сенсу, – заявив Литовський.

Таролог додав, що якщо союз і є, то це не допомога озброєння, та й допомога не позначиться на поліпшенні позицій і наслідків для РФ. Лідер Китаю знає про неминучу поразку Росії, тому зробить усе, щоб уникнути репутаційних ризиків.

Зараз дивляться

– Що стосується розмови Зеленського з лідером Китаю, дуже велика ймовірність того, що ця розмова можлива, але вона не вплине на перебіг війни, водночас зміцнить взаємовідносини між Китаєм і Україною, – додав Віктор.

Раніше Литовський розповів, чи триватимуть ракетні обстріли навесні, і що буде головною метою росіян найближчим часом. Таролог зазначив, що у противника закінчуються ресурси, і їм доведеться діставати всіх зі своїх резервів.