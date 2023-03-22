Таролог и экстрасенс Виктор Литовский рассказал, будут ли продолжаться ракетные атаки, и что будет главной целью в ближайшем будущем.

Расклад карт Туз пентаклей, Дурак и Дарование показал, что атаки врага не оправдывают ресурсы, потраченные на обстрелы.

— У них ресурсы заканчиваются, их катастрофически не хватает и в ход идет уже то оружие, которое не предназначено для этих целей, его достают из самой дальней кладовой, — заявил таролог.

Впрочем, Виктор уверен — Россия и дальше будет фанатично пытаться атаковать территории Украины.

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— Повторение массированных ударов возможно, причем большая вероятность того, что они могут произойти во временной период: конец марта, начало апреля и ближе к началу мая. Однако при этом негативные последствия этих ударов будут максимально нивелированы силами ПВО Украины и украинских военных, — успокаивает Литовский.

Что касается главных “целей врага”, то агрессор будет и дальше использовать грязные приемы войны. Под обстрелами могут оказаться не только объекты критической инфраструктуры, но и дороги, мосты, путепроводы, при этом велика вероятность попадания в жилые дома.

— Удары могут приходиться либо с моря, либо направлены на объекты, связанные с водой. Это могут быть дамбы, водохранилища и так далее, — уверяет таролог.

Впрочем, интенсивность атак после марта будут напоминать потуги. К тому же, фанатическое использование снарядов может привести к полному истощению запасов, в том числе и для обороны.

После марта месяца попытки наносить удары будут предприняты РФ, но больше они будут напоминать потуги. Более того, не рациональное использование ресурсов может привести к полному истощению запасов, как наступательных, так и оборонительных.

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