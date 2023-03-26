Таролог и экстрасенс Виктор Литовский рассказал, поддерживает ли Китай Россию, и состоится ли разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпинем.

Расклад карт показал тарологу, что глава Китая хочет получить как можно больше выгоды с войны в Украине — на фоне этого есть попытки затянуть ситуацию.

— Речь идет прежде всего о том, что поддержка Путина является иллюзией — Китай хочет получить больший кусок пирога, больше ресурсов, средств, а возможно и территорий от России. При этом, карты показывают, что как только Си Цзиньпинь получит максимум желаемого, этот союз не будет иметь никакого смысла, — заявил Литовский.

Таролог добавил, что если союз и есть, то это не помощь вооружения, да и помощь не скажется на улучшении позиций и последствий для РФ. Лидер Китая знает о неминуемом поражении России, поэтому сделает все, чтобы избежать репутационных рисков.

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— Что касается разговора Зеленского с лидером Китая, очень велика вероятность того, что этот разговор возможен, но он не повлияет на ход войны, при этом укрепит взаимоотношения между Китаем и Украиной, — добавил Виктор.

Ранее Литовский рассказал, будут ли продолжаться ракетные обстрелы весной, и что будет главной целью россиян в ближайшее время. Таролог отметил, что у противника заканчиваются ресурсы, и им придется доставать всех из своих резервов.