Подейкують, що у лідера Чечні Рамзана Кадирова може бути цілий гарем. Чи так це, сказав мольфар і таролог Макс Гордєєв.

За його словами, Кадиров одержимий жінками і любить дуже сильних. Крім того, його сексуальні вподобання не відповідають грізному образу.

– У нього сексуальні ігри такі, коли жінка його може зв’язувати, бити і домінувати над ним. Це показує саме його енергетичну слабкість. Він хоч і грізний такий, але дуже любить ці речі, – зазначив Гордєєв.

Додає, у лідера Чечні справді багато жінок і дітей. Є як законні, так і незаконні.

– Диявол випадає, а це розпуста, різні розбещення, наркотики, алкоголь, – наголосив мольфар.

Раніше Гордєєв також говорив, чи зрадить Кадиров кривавого диктатора Володимира Путіна. За словами мольфара, таке може бути і, можливо, навіть уже відбувається.

Також таролог вважає, що Кадиров може не стільки зрадити, скільки просунути свої інтереси за рахунок Путіна.