Поговаривают, что у лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть целый гарем. Так ли это, сказал мольфар и таролог Макс Гордеев.

По его словам, Кадыров одержим женщинами и любит очень сильных. Кроме того, его сексуальные предпочтения не соответствуют грозному образу.

— У него сексуальные игры такие, когда женщина его может связывать, бить и доминировать над ним. Это показывает именно его энергетическую слабость. Он хоть и грозный такой, но очень любит эти вещи, — отметил Гордеев.

Добавляет, у лидера Чечни действительно много женщин и детей. Есть как законные, так и незаконные.

— Дьявол выпадает, а это разврат, разные извращения, наркотики, алкоголь, — подчеркнул мольфар.

Ранее Гордеев также говорил, предаст ли Кадыров кровавого диктатора Владимира Путина. По словам мольфара, такое может быть и, возможно, даже уже происходит.

Также таролог считает, что Кадыров может не сколько предать, столько продвинуть свои интересы за счет Путина.