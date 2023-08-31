Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, чи буде повністю знищений Кримський міст.

За його словами, він все ж таки впаде, і станеться це за допомогою наших військових. Однак коли саме це відбудеться, Гордєєв не сказав.

– Це буде поступово. Але буде дуже сильний вибух, що змінить абсолютно все – 100%. Хлопці зараз розробляють план і як це буде. Хоч вони його і відбудовують постійно, але нашими військовими буде знищено Кримський міст, – зазначив Гордєєв.

Додає, ба більше, він від’єднається енергетично від нашої країни й одразу ж усім стане краще.

Крім того, раніше мольфар побачив долю Луганська і Донецька під час контрнаступу. Загалом, при розкладі випадають дуже позитивні карти на цю ситуацію.